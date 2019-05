U. Nacional rechaza amenazas de muerte en contra de Jennifer Pedraza

Luego de que Jennifer Pedraza, líder del movimiento estudiantil, denunciara amenazas de muerte en contra suya y de su familia, la Universidad Nacional de Colombia, institución de la que esa parte la joven, emitió un comunicado en el que rechaza cualquier acción de violencia y de intimidación.

"Las amenazas, los amedrentamientos y toda forma de violencia o coacción en contra de cualquier miembro de la institución y del país deben ser erradicados totalmente. Por eso condenamos el asesinato sistemático de líderes sociales y manifestamos nuestra solidaridad con los representantes estudiantiles Jennifer Pedraza y Alejandro Palacio, a quienes reconocemos como líderes ejemplares y quienes actualmente son blanco de ataques injustificables", señala la universidad.



En ese sentido, el centro académico insta a "la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a continuar, sin desfallecer, apostando a reconstruir el tejido social y evitar la polarización. Nuestra institución debe mantenerse firme, abierta al debate y al diálogo constructivo para fortalecer las actitudes ciudadanas que nos corresponden como proyecto cultural y colectivo de nación".



Pedraza denunció que el pasado 25 de abril le dejaron un CD en su facultad con un audio que la amenaza de muerte a ella y a su familia. Dado el contenido tan nocivo de la grabación, este diario se abstiene de publicarlo en su totalidad. "Eres una vendida. Por plata negociaste el paro de los estudiantes. No creas que porque tienes escoltas te vas a salvar (...). Tu no representas al estudiantado", se escucha en el audio.



"No tengo ni la menor idea de dónde vendrán ese tipo de amenazas (...). Luego de que decidí denunciar, he recibido mucho apoyo de parte de los sectores sociales, no solo a mí sino también a todos los estudiantes que han sido amedrantados. Asimismo, también exigimos garantías para los líderes sociales, que han apoyada nuestra movilización pacífica", asegura la joven.



