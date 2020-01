¿La U. Nacional propuso que algunos profesores trabajen gratis un mes?

En medio del paro nacional y del paro universitario que comenzó el 21 de diciembre, la Universidad Nacional de Colombia les solicitó a sus docentes ocasionales (profesores contratados para realizar actividades académicas por cuatro meses cada semestre) que trabajaran bajo la modalidad ad honorem (actividad que se realiza sin percibir ninguna retribución económica) durante un mes para terminar las clases del segundo semestre del 2019, el cual fue reprogramado debido a las movilizaciones estudiantiles.



La solicitud, realizada el 17 de diciembre de 2019 mediante correo electrónico con la firma de la directora de personal de la Universidad Nacional, no fue bien recibida por un grupo de docentes, pues afirman no entender por qué las directivas de la universidad tomaron dicha decisión.



Los docentes explican que la decisión se tomó luego de una reunión que sostuvo el vicerrector de la institución con varios decanos.



Juan David Escobar, docente ocasional del departamento de Literatura de la Universidad Nacional, afirma que la decisión es "extraña" y que nunca antes se había presentado, incluso, cuando se han presentado "situaciones más precarias".



"Nos llamaron para que fuéramos a una reunión extraordinaria. Asistimos, pero no todos porque fue a última hora, y nos leyeron un comunicado en donde nos dijeron que los docentes ocasionales debemos trabajar ad honorem para culminar el segundo semestre académico de 2019 en enero de 2020. Generalmente, cuando se presentan situaciones de paro, las directivas nos hacen firmar otro contrato para terminar. En ese caso nos dicen que trabajemos gratis", indica Escobar.



El docente, que trabaja en la Universidad Nacional desde el 2012, señala que la institución no ha generado un diálogo con los profesores para conocer las razones de tal decisión.



"El problema es que no nos han dado ninguna razón. En algunas facultades la decisión se tomó de forma taxativa (...). Hay algunas hipótesis que dan cuenta de la situación. Por ejemplo, algunos docentes afirman que es una manera de atacar a un sector vulnerable de la universidad", continúa.

"A nosotros nos contratan cada cuatro meses, lo que significa que simplemente lo pueden dejar de llamar al siguiente semestre. A nosotros nos pagan 8 meses al año de salud y pensión; y la mayoría de nosotros no podemos acceder a ningún tipo de investigación".



La situación para Escobar es preocupante, teniendo en cuenta que probablemente solo recibirá sueldo hasta finales de marzo, debido a que las actividades académicas no concluidas del segundo semestre de 2019 iniciarán desde el 16 de enero y se extenderán hasta 14 de febrero. Además, el primer semestre de 2020 iniciará en febrero 27 y culminará en junio 27.

Propuesta 'indigna'

En un comunicado, más de 20 profesores ocasionales calificaron la propuesta de las directivas de la Universidad Nacional como "indigna".



"Las y los docentes ocasionales tienen el derecho a ser contratados para culminar el

semestre adecuadamente y con la calidad que las asignaturas requieren. Llamamos a que la comunidad universitaria evite en todas las universidades públicas y en sus sedes, facultades y departamentos la generalización de este tipo de propuestas que atentan contra la vida laboral de nuestros colegas, quienes, debido a la privatización paulatina de las instituciones estatales de educación superior, se encuentran en una situación desventajosa con respecto a su trabajo académico", reza la misiva.



Este diario se comunicó con la Universidad Nacional para conocer su opinión sobre este caso, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta. Se espera que en las próximas horas la institución emita un comunicado.



