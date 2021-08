Desde hoy están abiertas las inscripciones en la Universidad Nacional

A partir de hoy 20 de agosto de 2021 se abren las inscripciones para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, una de las principales convocatorias de educación superior del país, a la que se postulan miles de jóvenes cada semestre.



Estas inscripciones son de para cursar el periodo de estudios 2022-1, es decir, el primer semestre del próximo año.



La opción de estudiar en la Universidad Nacional es muy apetecida por tratarse de la que es considerada la mejor universidad pública del país, así como una de las dos instituciones de educación superior con mayor prestigio de Colombia de acuerdo con escalafones internacionales.



Además, con los recientes anuncios del Gobierno, se espera una gran participación de jóvenes en la convocatoria. Esto, luego de darse a conocer que el Ministerio de Educación establecerá la 'matrícula cero' en las instituciones públicas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.



Fechas claves

- Pagar los derechos de inscripción: del 20 de agosto al 6 de octubre de 2021.



- Formalizar la inscripción: del 20 de agosto al 6 de octubre de 2021.



- Resultados de admisión: 13 de diciembre de 2021.



¿Cómo será el proceso de admisión?

Por el momento, la Dirección Nacional de Admisiones de la universidad no ha dado a conocer cuáles serán los estándares de admisión de los nuevos estudiantes del centro educativo.



Sin embargo, cabe recordar que en el marco de la pandemia, la Unal dejó de realizar su tradicional examen de admisión para determinar sus nuevos alumnos. En cambio, se empezaron a utilizar los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes.



Aunque este fue el modelo utilizado para los dos semestres de 2021, todavía no se ha hecho un anuncio oficial que señale que esta modalidad será aplicada para 2022.



Dado que la pandemia no ha terminado, podría esperarse que de nuevo se acepten los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, con el avance en el plan de vacunación y el proceso de reapertura de varios sectores, incluido el educativo, cabe la posibilidad de que se realice el tradicional examen de admisión.



Ante esto, se espera que en los próximos días se dé a conocer cuál es la decisión final por parte del Consejo Superior Universitario.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

