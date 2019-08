U. Nacional fue rechazada para primera asesoría a licitación del Sena

A la millonaria licitación del Sena para hacer una reforma a la infraestructura TIC de sus 33 sedes en todo el país le salió un nuevo enredo. La asesoría para determinar parámetros de los oferentes la realizó la Universidad Nacional, pero este jueves se conoció que en la convocatoria del 2018 esa institución educativa no cumplía los requisitos.

EL TIEMPO tuvo acceso al informe de evaluación final en donde se evidencia que la Universidad Nacional no cumplía con la experiencia suficiente, con el personal requerido y tampoco con la evaluación jurídica para hacer dicho acompañamiento, por lo que el Sena decidió rechazar a la institución.



En el informe también se evidencia que Nae Comunicacions Colombia, otro proponente, fue rechazado, razón por la cual la convocatoria fue declarada desierta.

El informe de evaluación final descalifica a los dos proponentes porque no cumplían los requerimientos solicitados. Uno de ellos es la Universidad Nacional. Foto: EL TIEMPO

La administración de José Antonio Lizarazo decidió entonces realizar el contrato mediante la modalidad interadministrativo y se lo dio a la Universidad Nacional. En el segundo semestre de 2018, ya en posesión de Carlos Estrada, actual director del Sena, se prorrogó hasta marzo del 2019, según información de entidad académica.



En el contrato interadministrativo 0925 del 2018 entre el Sena y la Universidad Nacional, y conocido por la W Radio, se acordó contratar la "consultoría para la elaboración de estudios técnicos, tecnológicos, administrativos, económicos, financieros y jurídicos para la estructuración y el acompañamiento del proceso de adquisición de servicios TIC y su interventoría". Esto por un valor de 3'.070.200.000 pesos.



Ahora, en la prorroga del contrato, se estableció que la Universidad Nacional seguirá haciendo ese procesos, teniendo en cuenta que el Sena "no cuenta con personal suficiente y capacitado para llevar esta actividad". Este contrato se cerró en 750.000.000.



El pasado 20 de agosto el director del Sena, Carlos Mario Estrada, decidió suspender la millonaria licitación -supera los 720.000 millones de pesos -para modernizar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de esa entidad.



La decisión se tomó luego de una recomendación que realizó la Procuraduría, en donde le solicitaban al Sena mayor claridad con el proceso.



"Lo que había dicho el señor procurador, a través de los medios de comunicación, ya me fue precisado (...). Las inquietudes (de la entidad de control) básicamente son el techo presupuestal, pues hay algunas firmas (oferentes) que argumentan que es muy bajo. La otra inquietud es cómo garantizamos la pluralidad de oferentes y también nos preguntaron por qué no hicimos todo el proceso de contratación, inicialmente, a través de Compra Eficiente (el sistema electrónico de contratación pública en Colombia)", explicó Estrada.



Esas tres inquietudes, según el funcionario, se resolverán en conjunto con la Universidad Nacional, institución que está haciendo asesoría y acompañamiento para la licitación, y esperan tener una solución al terminar esta semana.



EDUCACIÓN