Estudiantes de la U. Nacional piden recursos para regreso a clases

El Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (Cnre) de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) le pidió al gobierno de Iván Duque aportar lo que ellos consideran recursos necesarios para favorecer los procesos de retorno de la comunidad universitaria.



El Comité, reunido el 28 y 29 de agosto en los campus de La Nubia y Palogrande de la Unal Sede Manizales, con la asistencia de 142 representantes de todas las Sedes de la Institución, abordó además temas relacionados con inclusión educativa para personas en situación de discapacidad, la política de género y la situación de las sedes de presencia nacional.



También se refirieron al bienestar universitario, las condiciones para el retorno a los campus, los proyectos de inversión con los recursos del acuerdo entre el movimiento universitario y el Gobierno nacional en 2018, la problemática asociada con la construcción de la Sede de La Paz y los proyectos de ley de política educativa propuestos por los sectores movilizados en el paro nacional.



Frente a estas problemáticas, el Cnre –liderado por Ronald Felipe Vargas y Hami Gómez– expresó que “en el marco de la emergencia sanitaria la Unal no cuenta con los recursos necesarios para realizar las adecuaciones de infraestructura, asegurar el aumento de la planta docente y generar las estrategias de bienestar universitario en medio del retorno seguro que han comenzado a emprender las directivas”.



En este sentido, los representantes estudiantiles reconocieron la voluntad de toda la comunidad universitaria para generar propuestas que favorezcan los procesos de retorno, pero consideran que estas no se han podido cumplir a cabalidad debido a la falta de recursos, garantías y condiciones materiales.



Ante la solicitud al jefe de Estado, el Comité instó a las directivas de la Universidad a diagnosticar estas necesidades presupuestales en cifras concretas, y a exigirlas junto con la comunidad universitaria. Así mismo, les hicieron un llamado a realizar un sondeo que permita identificar el número de estudiantes, docentes y trabajadores que pueden volver de manera presencial y aquellos que aún continuarán en sus labores de manera remota.



Por otra parte, indicaron que con el fin de dar un debate frente a la política de inclusión educativa para personas en situación de discapacidad y las estrategias efectivas para garantizar una inclusión efectiva, por primera vez en la historia este comité creó una mesa de trabajo de inclusión educativa.



También consideraron necesario robustecer el presupuesto del área de Bienestar Universitario para atender “las necesidades emergentes y contener el riesgo de deserción estudiantil”.



El Comité señaló igualmente que con el avance de la pandemia y el deterioro de las condiciones económicas de las familias colombianas han aumentado las violencias basadas en género (VBG) dentro y fuera de los hogares, con mayor impacto en las mujeres y poblaciones diversas. “La comunidad universitaria no es ajena a este contexto, por ello, desde el Cnre seguiremos trabajando por una universidad libre de todo tipo de violencias basadas en género y sexuales”, subraya el pronunciamiento de la organización estudiantil.



Por otra parte, los estudiantes reunidos se comprometieron a “fortalecer y retroalimentar la evaluación al Protocolo de Atención y Prevención a las VBG, profundizando en aspectos como solicitud presupuestal; prevención; medidas cautelares; debido proceso; acompañamiento integral; sensibilización sobre lo que son las VBG y fortalecimiento del personal administrativo que participa en la activación y el acompañamiento del protocolo tanto en cantidad como en formación con enfoque de género”.



El Comité también respalda los proyectos de ley propuestos por los sectores movilizados en el paro nacional e invitaron a la comunidad universitaria a estar al tanto de la discusión en el Congreso de la República y apoyar la exigencia para su aprobación, mediante la movilización masiva, en ejercicio legítimo del derecho constitucional a la protesta.



“Insistiremos en la defensa de la gratuidad universal de la educación superior y en la financiación adecuada por parte del Gobierno nacional de las universidades públicas”, subrayan en su pronunciamiento.



Por último, el CNRE respaldó el derecho de petición enviado al Gobierno nacional por estudiantes de los programas Ser Pilo Paga y Generación E, en el cual exigen la ampliación del periodo de condonación de sus créditos debido a situaciones producto de la pandemia.



Sobre su espacio de reunión, el estudiante Gómez ratificó que el CNRE se define como “un equipo autónomo, propositivo, crítico de la Universidad y del Gobierno nacional”.



Agregan que “como un espacio formativo, académico y de aprendizaje, la presencialidad es una condición fundamental para garantizar el desarrollo de estos debates”.



AGENCIA DE NOTICIAS UNAL

