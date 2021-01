Universidad Nacional se prepara para elegir rector

La Universidad Nacional hizo publicó el calendario del proceso con el que se busca elegir al nuevo rector de la institución, que estará en el cargo durante los próximos tres años (2021-2024).



Se trata de los cargos más importantes en el sector académico en el país, tal ser la Unal la universidad pública con más estudiantes en Colombia, y también una de las más prestigiosas a nivel mundial.



(Lea también: Esto es lo que ganarán los aprendices del Sena en el 2021)

Además, se estima que el número de estudiantes del 'alma mater' nada más en pregrado es de más de 49.000 personas en las nueve sedes académicas en las que tiene presencia en todo el país.



De acuerdo con el cronograma establecido por la institución, la inscripción de los aspirantes se realizará entre el 18 de enero y el 1 de febrero. Tras esto se realizará una consulta interna en la que participará toda la comunidad académica, la cual se llevará a cabo hasta el día 18 de marzo.



(Lea también: ¿Cómo retornar a las aulas y reducir el riesgo de contagio?)



A partir de allí se conocerán los nombres opcionados para ocupar el cargo actualmente en manos de la rectora Dolly Montoya, de quienes uno será seleccionado por parte del Consejo Superior Universitario en una sesión extraordinaria el 23 de marzo.

¿Cómo se elige al rector de la Universidad Nacional?

En primer lugar, el proceso inicia con la postulación de los candidatos, quienes deben cumplir una serie de requisitos como ser profesional, tener experiencia mínima de ocho años en el ámbito académico y dos años en el área administrativa.



Sin embargo, y pese a que los requisitos no son a simple vista inalcanzables, por lo general los aspirantes no son tantos como se esperaría. Para poner un ejemplo, en el proceso que ganó la actual rectora Dolly Montoya para reemplazar a Ignacio Mantilla solo se presentaron 11 personas.



(Lea también: Mineducación explica el modelo de clases durante 2021)



Tras esto, se pasa a una consulta interna a la comunidad educativa en la que participan profesores, estudiantes y egresados. El propósito de esto es elegir a los cinco (5) nombres que pasan a ser elegibles por el CSU.



Cabe recordar que el voto de los profesores representa el 60 por ciento del total de la votación, el de estudiantes el 30 por ciento y el de egresados el 10 por ciento.



Los cinco nombres pasan a consideración del CSU, el órgano que se encargará de seleccionar al nuevo rector, siendo este un punto cuestionado por representantes estudiantiles y tema recurrente en protestas de este sector.



(Lea también: Universidad Nacional anuncia novedades para admisiones de 2021)



Y es que no siempre el aspirante con más votos de la comunidad académica termina siendo elegido. Por poner un ejemplo, la rectora Montoya tuvo el 9,6 por ciento de los votos en 2018, siendo quinta en la consulta quedando por detrás de Jorge Bula (20 por ciento), Jorge Cárdenas, (18,4 por ciento), John William Branch (16,4 por ciento) y la actual secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla (10 por ciento).



Por otra parte, las organizaciones estudiantiles también han cuestionado la composición del CSU, al considerar que no representa realmente a la comunidad académica.



El Consejo Superior Universitario está compuesto por la ministra de Educación Nacional, dos miembros designados por el presidente de la república, un exrector de la Universidad Nacional de Colombia, un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un miembro designado por el Consejo Académico; un representante elegido por los profesores de la universidad, un representante elegido por los estudiantes y el actual rector, que ejerce como vicepresidente del Consejo, tiene voz pero no voto.



(Lea también: Becas: convocatorias abiertas del Icetex para estudiar en el exterior)

¿Puede Dolly Montoya ser reelegida?

Sí. La reglamentación indica que un rector puede ocupar el cargo por un máximo de dos periodos consecutivos, es decir, puede estar al frente de la universidad por no más de seis años.



La rectora Montoya actualmente está en su primer periodo y podría postularse nuevamente al cargo y ser reelegida. Sin embargo, para ello deberá seguir el mismo proceso de selección.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- 'Fuimos pioneros en realizar pruebas de estado de manera electrónica'



- Icetex lanza créditos condonables para víctimas del conflicto



- Colombia está entre los cinco países con mejor índice de felicidad