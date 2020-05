Universidad Nacional aceptará pruebas Saber para admisiones

En medio de la actual emergencia sanitaria, la Universidad Nacional cambiará su modelo de admisiones de cara al próximo semestre. Esto, debido a que las condiciones de la pandemia impide la realización de nuevas pruebas para los estudiantes nuevos.



El anuncio fue realizado por la rectora Dolly Montoya en una entrevista televisiva y será confirmado por la universidad por medio de un comunicado.

Ante esto, EL TIEMPO habló com Mario Alberto Pérez, director de admisiones de la Universidad Nacional, quien explicó cómo será este proceso, que entre sus principales novedades se encuentra que se se tendrán en cuenta los resultados de las pruebas Saber 11.



“La situación actual no permite realizar los exámenes que habitualmente se hacen por cuestiones de salud. Por eso estamos implementando este nuevo modelo, en el que se tendrá en cuenta el nivel académico del aspirante sin que esto implique otra prueba. La universidad no puede parar y consideramos que es la opción más justa para quienes quieren ingresar a la institución”, aseguró Pérez.



La universidad sostiene que esto no quiere decir que se bajen los estándares de calidad en las admisiones, sino que se trata de una alternativa en tiempos excepcionales, en la que se buscará un modelo para hacer equivalentes los resultados de pruebas Saber 11 y las notas obtenidas en el colegio con el examen de admisión.



Cabe señalar que esta medida solo aplicará para los más de 40.000 aspirantes inscritos, ya que el proceso de inscripción ya terminó. De estos, se seleccionarán a los cerca de 6.000 nuevos estudiantes admitidos para el próximo semestre.



Así las cosas, el proceso de admisión será de la siguiente manera: Para las personas inscritas que ya presentaron la prueba de la universidad, se tendrán en cuenta esos resultados.



A quienes no alcanzaron a presentarla, y dado que no habrá un nuevo examen por motivos de salud, se tendrá en cuenta sus resultados en las pruebas Saber 11. Un tercer grupo, que no presentó examen de admisión ni se tiene información sobre pruebas de estado, se tomará en consideración su desempeño académico en el colegio.



Por el momento no se ha dado a conocer cómo será el modelo de equivalencias entre todas estas alternativas y se espera que en las próximas semanas se conozca el el calendario de admisiones.



Cabe recordar que la Universidad Nacional espera terminar clases en el mes de julio e iniciar el nuevo semestre en agosto.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducaciónET