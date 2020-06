Rechazo a columna universitaria que compara a feminismo con nazismo

Una columna de opinión titulada 'Feminismo y la izquierda radical como reencarnación del nazismo', escrita por dos estudiantes de derecho de la Universidad Libre y publicada en un blog de la misma institución, ha levantado el debate en redes sociales.



La publicación, según estudiantes y profesores, compara al feminismo con el nazismo y se refiere de manera burlona a la comunidad Lgbtiq.

Las afirmaciones de los estudiantes Santiago Pérez Hernández y José Alejandro Rosero Puentes generaron tal descontento que colectivos feministas, estudiantes, profesores y egresados promovieron una campaña en Twitter rechazando la columna con el 'hashtag' #ULibreFeminismoNoEsNazismo, convirtiéndose en tendencia en esa red social.

Rechazamos toda manifestación que promueva discursos de odio contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ. Los autores de este artículo no pueden caer más bajo. Exigimos investigaciones y sanciones ejemplares. #ULibreFeminismoNoEsNazismo pic.twitter.com/A1E33HnPzY — Luis C Montenegro A (@LuisCarlosDDHH) June 10, 2020

Un artículo cargado de misoginia, racismo, odio, machismo y discriminación, que deslegitima al movimiento social y feminista. Un ejemplo es esta frase:#Ulibrefeminismonoesnazismo pic.twitter.com/bK6tpa9hSU — Mujeres En Movimiento (@MujeresMovPop) June 10, 2020

"El feminismo y la izquierda radical se jactan de ser protectores de todo el espectro no alineado al hombre blanco heterosexual capitalista, se autoproclaman protectores de los marginados, golpeados, doblegados por el sistema que santifica al hombre y sataniza al resto: y uno creería que en este contexto de búsqueda de 'tolerancia y reivindicación', que es lo que se supone que predican y aplican, es absurdo que comúnmente seamos tildados de criminales los hombres heterosexuales blancos, ya que no podemos opinar ni expresar nuestras sensatas críticas sobre estos grupos y movimientos ideológicos extremistas que son un insulto a la mente humana", se lee en la columna.

Parte de la columna. Foto: Pantallazo Parte de la columna. Foto: Pantallazo Parte de la columna. Foto: Pantallazo

El texto fue publicado en un blog del periódico ‘El Pluralista’. Este diario estudiantil está conformado únicamente por alumnos de la Universidad Libre. Sin embargo, y según las declaraciones de la comunidad académica, la decisión de publicar dicho contenido no se consultó con el comité editorial del periódico: fue tomada por los directivos de la institución.



Ante esto, Luz Ángela Gómez, profesora investigadora de la Universidad Libre, aseveró: “Es una columna que, para mí, denota claramente un discurso de odio. Están promoviendo un rechazo hacia el feminismo y lo equipara al nazismo. Eso es gravísimo, porque se genera un estigma frente a las personas que hacen parte del movimiento feminista desconociendo completamente el contexto histórico de las luchas y haciendo afirmaciones sin ningún tipo de argumentación”.



Alejandra Alvarado, coordinadora feminista UL dijo: “Es de resaltar que los compañeros de ‘El Pluralista’ se comunicaron con la Jefe de Comunicaciones y ella manifestó que no iba a retirar el artículo porque había sido autorizado por el rector seccional de la Universidad, Fernando Salinas”.

El comité editorial de ‘El Pluralista’ emitió un comunicado diciendo que no tuvieron ninguna participación en la publicación de la columna. Además, no están de acuerdo con su contenido ni corresponde a la línea editorial del periódico.



“Leímos, analizamos y discutimos el artículo mencionado. Por unanimidad ,concluimos que el contenido de dicho texto es violento, grotesco y ofensivo. La diatriba escrita por los señores Pérez Hernández y Rosero Puentes no representa los valores de ‘El Pluralista’. Por el contrario, consideramos que el texto publicado solo contiene opiniones infundadas, prejuiciosas y discriminatorias”, sostiene dicho comunicado.



“Esta es una columna grave, creo que la universidad no debió haber dado ese espacio. La Universidad Libre es conocida por luchar por las causas sociales y aportarle a la sociedad en términos de justicia y equidad, entonces esto va en contra de la filosofía institucional y no representa la comunidad”.



Por su parte, el colectivo feminista de la universidad, en conjunto con el Grupo de Diversidad y Género, emitieron otro comunicado manifestando su descontento.



“Si algo tenemos que concluir de dicho artículo es que las expresiones enunciadas desde una posición privilegiada como los mismos autores lo reconocen, como 'hombre blanco, heterosexual, capitalista', que incitan a la violencia, al odio, a la discriminación, misoginia, xenofobia, homofobia, no se encuentran enmarcadas dentro de la libertad de expresión”, expresaron.

“Comparar al movimiento feminista y diversidades sexuales con el nazismo es poner en peligro la integridad de los integrantes de estos grupos. Creo que es irrespetuoso que se enuncien como hombres blancos heterosexuales. Diciendo que ellos son los violentados por nosotras. Al enunciarse hombre blanco heterosexual hacemos apología a que realmente es una posición narcisista”, agregó Alvarado, la coordinadora feminista UL.



Para Laura Páez, estudiante de la institución, la columna es un ataque directo, no solamente al movimiento feminista, sino al movimiento social en general. "Es una burla y un ataque directo a las mujeres, a las personas que piensan diferente y a quienes les ha costado, a través de la historia, ganar sus derechos y libertades.

Están usando la libre expresión como excusa para publicar esto y comparar el feminismo con el nazismo es totalmente aberrante”, agregó.



En rechazo a este artículo, el grupo feminista de la Universidad solicitó a la institución el mismo espacio que le dieron a sus compañeros al publicar la columna para poner un artículo en réplica y manifestar el por qué no están de acuerdo con estas afirmaciones.



Y por último, “pedimos que el equipo de comunicaciones de la universidad y las directivas seccionales que autorizaron dicho contenido se disculpen públicamente con los colectivos de género y con todas las personas que se pudieron haber sentido amenazadas y ofendidas por la publicación”.



EL TIEMPO se comunicó con la Jefe de Comunicaciones de la Universidad Libre, Luz Bibiana Piragauta Correa, quien afirmó que en las últimas horas no solo se bajó la columna, sino todo el contenido del periódico ‘El Pluralista’ por órdenes de los directivos de la institución.



“Al interior de la Universidad este tema ha generado un impacto muy fuerte (…) La Universidad considera que por la seguridad y la estabilidad emocional de los estudiantes no se debe seguir generando la polémica y por eso se decidió quitar todo el periódico”, explicó.



Además, dijo que no existe un documento al interior de la institución en el que se haya establecido un comité editorial para el diario estudiantil. “Este periódico es un espacio estudiantil para que los alumnos se expresen con tolerancia y sin ninguna censura por parte de los directivos”, agregó.



Según Piraguata Correa, los dos autores de la columna han sido sometidos a amenazas por parte de sus compañeros.



EL TIEMPO intentó comunicarse con ellos, pero no fue posible.

