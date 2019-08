U. Javeriana apela decisión de reintegrar a la profesora Cadahia

La Universidad Javeriana apeló la decisión de reintegrar a la profesora Luciana Cadahia, al considerar que el juez de primera instancia, Iván Real González, no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas por la institución académica.

Así lo dio a conocer Juan David Riveros, apoderado de la Universidad Javeriana, añadiendo que la apelación se radicó el 20 de agosto, plazo máximo para presentar dicho recurso.



"Si el juez hubiera valorado todas las pruebas, la decisión hubiera sido contraria. La Universidad Javeriana no ha discriminado a la profesora ni a ninguna persona que hace parte de la comunidad universitaria", relata Riveros, agregando que el juez basó su decisión en la intuición y no sobre las pruebas.



Una de las principales evidencias que no tuvo en cuenta el juez -dice el abogado- es que la docente no acudió a los protocolos establecidos por la institución para atender las situaciones de discriminación.

Si el juez hubiera valorado todas las pruebas, la decisión hubiera sido contraria. La Universidad Javeriana no ha discriminado a la profesora FACEBOOK

TWITTER

"No solo no acudió a esos protocolos, sino que está asumiendo una posición de víctima simulada, porque dentro de la universidad tuvo todas las garantías (...). Ella reclama respeto por sus posiciones de género, pero no reconoce a los otros (...)", explica el apoderado.



El jurista indica que el juez tampoco tuvo en cuenta que la docente fue despedida sin justa causa. "La institución acudió a sin justa causa porque considera que algunas actividades de la profesora iban en contra del proyecto y el clima educativo de la universidad, que afectaban el éxito del proceso académico (...). Por eso la universidad acude a esa figura de despido y la indemniza", continúa.



La institución académica afirma que "no se presentó por parte de la profesora Cadahia el examen requerido del idioma inglés", un requisito formal que exige la institución a los maestros. Además, informa que Cadahia "acreditó algunas publicaciones como producción académica de la universidad en donde antiguamente trabajaba, mientras estaba trabajando en la Javeriana".



El abogado de la Universidad Javeriana dice que las autoridades de la Facultad de Filosofía -de la que hace parte- le solicitaron a la profesora que "dejara de publicar en sus redes sociales comentarios en contra de la institución académica, no de sus ideas políticas, pero sí de situaciones que no eran consecuentes con los postulados de la universidad".



Mientras tanto, la docente lamentó la decisión de la universidad en sus redes sociales.

A pesar de mis esfuerzos por abrir canales de conversación, la universidad ha decidido apelar. Lamento esta decisión y reitero mi disposición al diálogo. — luciana cadahia (@lucianacadahia) August 22, 2019

Es importante recordar que el 15 de agosto un juez del Juzgado Cuarenta Municipal de Bogotá falló a favor de Luciana Cadahia, declarando improcedente su despido de la institución académica.



EDUCACIÓN