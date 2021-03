Hernando Parra Nieto, nuevo rector de la Universidad Externado

El Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia anunció la elección de Hernando Parra Nieto como el nuevo rector de la institución en remplazo de Juan Carlos Henao.



La decisión se dio a conocer luego de un disputado proceso que no estuvo exento de polémica, en especial por la postulación del exprocurador Edgardo Maya, así como una intensa puja entre quienes querían dar continuidad a la dirección de la familia Hinestrosa (que estuvo 49 años al frente de la institución y respaldó la rectoría de Henao) y quienes preferían dar un nuevo rumbo.



De esta forma, Parra alcanzó la rectoría tras haber ganado también las consultas en la comunidad educativa que votó mayoritariamente por él (82,08 por ciento de los docentes y 65,06 por ciento de los estudiantes lo respaldaron), si bien estos resultados no eran vinculantes.



“Este consejo, al hacerse vocero de toda la comunidad externadista, desea lo mejor al nuevo rector, Hernando Parra, en su gestión. La transición entre la rectoría que termina y la que comienza será tranquila y fructífera. El interés por el bienestar de nuestra universidad marcará la pauta del relevo”, mencionó el rector saliente, Henao.



Hernando Parra Nieto es profesor emérito de la Universidad Externado, distinción que logró en 2018. Por más de 20 años ha sido profesor de la Facultad de Derecho, del área de Departamento de Derecho Civil; y es recordado por su buena labor como Secretario General de la institución durante 14 años.



Es abogado graduado del Externado, cuenta con un diplomado en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia (2003) y otro en Negociación de Controversias de Harvard Law School, Massachusetts, Estados Unidos (2010). Así mismo, tiene un master en Derecho de LLM Boston University, Massachusetts, Estados Unidos (2010).



En cuanto a su experiencia en el sector privado, es socio fundador de Parra Nieto Abogados y cuenta con más de 30 años de experiencia en litigio en procesos declarativos, ejecutivos, acciones populares y de grupo, y ha actuado como apoderado en procesos nacionales e internacionales, en asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual. Igualmente, es Arbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín, además, ha fungido como Árbitro internacional.



Entre sus mayores reconocimientos, recibió el The Best Lawyers in Colombia por su trabajo como Árbitro y Mediador de Conflictos, el pasado 11 de noviembre de 2020; también fue Árbitro Distinguido, reconocimiento Carlos Lleras Restrepo, del Centro de Arbitraje del Caribe, Cartagena, en 2008; y fue funcionario distinguido internacionalmente del Citibank, en 1988.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

