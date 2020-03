Universidad EAN avanza en virtualidad de sus programas por coronavirus

A partir del próximo lunes la Universidad EAN empezaría a dar todas sus clases por medio de plataformas tecnológicas. De esta manera, sería la primera institución de educación superior del país en tener el 100% de sus actividades de forma virtual tras la llegada del coronavirus a Colombia.



Por su parte, la rectora de la institución, Brigitte Baptiste, anunció que también se buscará apoyar en este proceso a otras universidades, como mecanismo de prevención contra el virus.

@UniversidadEan lista para entrar en modo virtual 100% y apoyar instituciones que lo requieran. — Brigitte LG Baptiste (@Brigittelgb) March 12, 2020

Baptiste señaló que la idea también es apoyar a otras instituciones para que puedan implementar este mismo modelo mientras las respectivas autoridades levantan la reciente alerta sanitaria anunciada por el presidente Iván Duque.



Sadoth Giraldo, director de posgrados de mercadeo de la Universidad EAN explicó en qué consistiría este proceso, con el que se espera que los estudiantes puedan continuar con sus cursos desde sus casas, evitando el contacto.



“Ya estamos preparados y estamos en modo de contingencia. en estos momentos nos encontramos construyendo el mapa de modalidades de estudio y materias para que podamos tener las clases usando estas plataformas, sin que se cancelen clases. Esperamos que podamos ponerlo en marcha desde el próximo lunes 16 de marzo”.



Además de las clases asistidas por tecnología, se implementarán otras acciones de prevención como el teletrabajo tanto de docentes como de todos los trabajadores.



Giraldo aseguró que “en la universidad ya tenemos experiencia con estos métodos de enseñanza. De hecho, actualmente más del 42% de nuestros estudiantes son virtuales. La mayoría de cursos de la universidad tienen el acceso a la plataforma, incluso las presenciales, por lo que esperamos que no sea un gran problema implementar esta medida”.​

Por el momento no se han cancelado las clases en ninguna universidad del país por motivo del coronavirus. Sin embargo, ya se han tomado medidas de prevención y se adelantan labores para permitir la modalidad virtual para todos los estudiantes.



Las universidades Javeriana, Andes, Konrad Lorenz, de Ibagué, del Norte, Jorge Tadeo Lozano, entre otras, han cancelado todas sus actividades masivas como congresos, conciertos, etc.



En algunos casos esto ha comprometido la realización de las ceremonias de grado que estaban programadas desde hace varios meses. La Javeriana aseguró que se buscará la forma de que los estudiantes accedan a todos los documentos de grado,, mientras que la Konrad Lorenz espera reprogramar estos eventos cuando se controle la situación.



