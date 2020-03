Universidad EAN apoyará con becas a la comunidad LGBT

Para Baptiste, rectora universitaria y exdirectora del instituto Humboldt, la iniciativa tiene como objetivo “superar las barreras educativas y, en especial, tratar de ofrecerles a las mujeres trans que trabajan en la calle alternativas de emprendimiento que pueden desarrollar en los próximos años”. Las personas trans serán las más beneficiadas con estas becas.

Un estudio de la ONG Outright Action International en 2016 con cifras extraídas de un informe de la Alcaldía de Bogotá en 2010, demostró que en la ciudad capitalina un 79 % de personas de esta comunidad han sido discriminadas en su lugar de trabajo. Asimismo, solo un 5.3 % han firmado un contrato laboral. Además, en cuanto a acceso a la educación, un 12 % de las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans) no puede acceder a instituciones educativas por su orientación sexual o identidad de género.



Según el estudio, un 30 % de estas personas afirma haber sido víctima de agresión física, verbal y psicológica en ambientes educativos. El 66 % declara que la agresión fue impulsada por ser LGBT.



Es por eso que la universidad EAN le apuesta con esta iniciativa a la inclusión de las poblaciones históricamente discriminadas. Según Baptiste, los ambientes universitarios no están acostumbrados a vivir con comunidades sexualmente diversas. Desde la rectoría de la institución se está liderando un trabajo de inclusión con profesores y estudiantes de la comunidad universitaria.



El fondo no tiene por ahora un límite de personas becadas. El criterio de selección tendrá en cuenta el alcance de los proyectos de emprendimiento que presenten los candidatos. Para la rectora de la universidad EAN, en el proceso de selección “lo mejor es ser flexibles, escuchar mucho y seguir el criterio de fortalecer a las personas con más talento”. Los mayores requisitos, según Baptiste, son la responsabilidad y el compromiso de los postulados.



Los programas en los que aplica el fondo son los que ofrece la universidad en el área de especializaciones, diplomados y cursos libres. El porcentaje de beca no está fijado y dependerá del proyecto de emprendimiento de las personas interesadas.

Baptiste es quien financia las becas ofertadas a partir de las ganancias que ha recibido en conferencias como académica en los últimos años.



“No solo estamos interesados en que la comunidad trans acceda a esto sino toda la comunidad LGBTI, que viene siendo el 10 % o más de la población colombiana”, dice Baptiste. Según su opinión, en los últimos años han aumentado las solicitudes de emprendimiento dentro de este colectivo.



La rectora afirma que estos proyectos contribuyen a la solución de problemas que afectan a todos para que así “la sociedad se dé cuenta de que la diferencia es positiva y que la diversidad nos ayuda a resolver problemas”.



El fondo de becas será lanzado oficialmente el 2 lunes de febrero a través de la página de la universidad EAN. Allí se podrán consultar los requisitos: universidadean.com.co.