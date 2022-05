Raquel Bernal, la primera mujer que ocupa la posición de rectora en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país, tiene claro que durante su estadía en el cargo deberá afrontar uno de los momentos más difíciles de la educación superior en los últimos años. La caída en matrículas y los problemas de financiación que afronta todo el sector, unos jóvenes cada vez más críticos respecto a su formación, así como transformaciones en el mundo laboral, hacen de este un momento crítico para las universidades.



Pese a ello, esta economista, que reemplaza a Alejandro Gaviria al frente de la institución colombiana mejor posicionada a nivel mundial, está dispuesta a enfrentar este difícil panorama.



¿En qué estado está la universidad que usted recibe?



Hago parte del grupo directivo desde 2019 como vicerrectora y luego rectora encargada. Lo que recibo es una universidad que es líder en Colombia, según algunos de los rankings número uno, líder en Latinoamérica junto con universidades con mucha mayor financiación como la Universidad de São Paulo, la Universidad Autónoma de México. Es una institución muy bien posicionada, con gran reputación, prestigio, un cuerpo profesoral muy cualificado, con una producción científica que viene en aumento, mejorando en calidad y en número. Una institución con un estudiantado que en este momento tiene un nivel de diversidad interesante desde que existen los programas de Ser Pilo Paga y Generación E. Ha habido realmente un esfuerzo de inclusión que nos ha dado otra cara como universidad.



Estamos enfrentando, como todo el sector de educación superior, los retos que nos traen estos tiempos de cambio.

Los jóvenes de ahora no van a querer pagar precios de matrícula exorbitantes, pero sí que esta inversión se traduzca en un éxito laboral casi garantizado

Hablando precisamente de sus retos, ¿cuáles considera que serán los más importantes para su gestión?



El primero es el reto demográfico. Eso significa que las familias ahora tienen menos hijos. Por lo tanto, hay unas cohortes más pequeñas de jóvenes y las universidades tenemos una capacidad instalada para atender unos tamaños más grandes. Y simplemente por el descenso en el número de hijos por hogar esto implicará, quizás, una reducción en la demanda por educación superior.



¿Esta disminución demográfica que usted menciona explicaría la caída en las matrículas en el sector universitario?



La reducción en la demanda por educación tiene múltiples razones. Además del cambio demográfico, están las nuevas dinámicas de los jóvenes Generación Z, que tienen unas particularidades que las universidades debemos tener en cuenta para atenderlos bien. Son unos jóvenes muy conscientes de la costoeficiencia, no van a querer pagar precios de matrícula exorbitantes y les importa mucho si lo que aprenden les va a servir para la vida. Realmente quieren que esta inversión se traduzca en un éxito laboral casi que garantizado. Tienen unas expectativas de la experiencia de aprendizaje que son distintas.



Hay una suerte de escepticismo de si pagar toda esa plata garantiza que el sueño de una carrera exitosa se cumpla, algunos piensan que no vale la pena esa inversión a cambio de lo que se obtiene por concepto de costo de matrícula.



¿No tiene que ver con una insatisfacción con la formación?



También creo que esa es una razón. Hay algunos programas que a la luz de estos cambios tan rápidos están obsoletos y por eso esa gran transformación que toca hacer. Tenemos que revisar qué programas que estamos ofreciendo en este momento ya no responden a las necesidades ni del sector productivo, ni de los mercados laborales ni a las necesidades de los jóvenes que también sueñan, tienen unas aspiraciones y unas expectativas distintas.



¿La pandemia también influyó en la caída de las matrículas?



En la pandemia, además, nos afectó también el tema de la virtualidad de emergencia. Muchos jóvenes decidieron pausar sus estudios, porque no se encontraban tranquilos, no sentían que estaban aprendiendo bien en la virtualidad, consiguieron trabajos y el sector educativo los perdió, terminan por desertar definitivamente. Entonces, hay una tendencia de largo plazo y unas coyunturas de corto plazo que hacen que la demanda por educación venga disminuyendo, y también depende de los tipos de públicos que se estén atendiendo.



Ahora unas tendencias que van creciendo son de estudiantes que ya no son locales, sino estudiantes del mundo, que quieren estudiar fuera del país, y eso hace que también en el mercado local disminuya la demanda.



En este orden de ideas, ¿las universidades responden a las necesidades del mundo laboral?



Las universidades nos diferenciamos de manera muy significativa de lo técnico y tecnológico, que es una formación por definición netamente práctica. Pero lo que sí sucede es que en las actividades más profesionales, gerenciales, también hay una expectativa de los jóvenes de que eso sea de alto impacto inmediatamente uno se gradúa. Las tasas de empleabilidad de los egresados de universidad varían mucho, según la calidad de la institución en la que se gradúan y en eso debemos estar siempre en las universidades mejorando.

Cerca del 50 por ciento

de las ocupaciones que ahora conocemos desaparecerán en la próxima década. Eso tendrá implicaciones sobre nuestra oferta de programas FACEBOOK

¿Cómo lograrlo?



Hay varias estrategias para hacer eso. La primera es que el aprendizaje sea efectivamente más experiencial. Eso típicamente no es fácil lograrlo cuando el profesor está en el tablero transmitiendo conocimientos en vez de que el estudiante esté permanentemente practicando, haciendo ejercicios, poniendo en práctica las competencias que tiene que lograr; mejor dicho, el resultado de aprendizajes que tiene que lograr.



Tenemos que promover los espacios en que los estudiantes desde el primer momento estén conectados de alguna manera con el mercado laboral. Deben tener un mentor desde que llegan a la universidad para que los conecte; por ejemplo, una red de egresados, pasantías de verano, pasantías de semestre, formación en competencias laborales, etc.



Algunos expertos sostienen que el 85 por ciento de los trabajos que estarán disponibles en 2030 aún no se han inventado…



La transformación digital implicará una automatización muy significativa de las ocupaciones. Cerca del 50 por ciento de las ocupaciones que ahora conocemos desaparecerán en la próxima década como consecuencia de la automatización. Lo que nosotros formamos, los profesionales que nosotros formamos, van a cambiar. Eso tendrá implicaciones sobre nuestra oferta de programas.



¿Le preocupa, como a otros rectores, la financiación de la educación superior?



Específicamente en el contexto colombiano el tema de la financiación de la educación superior sigue siendo un reto. En el momento tenemos programas estatales como Generación E y tenemos el Icetex, pero en todo caso es una política limitada, que además podría estar en riesgo dependiendo de quién será nuestro próximo presidente. Esto sigue siendo un desafío para la inclusión y para el acceso a la educación superior en este país.



¿Qué opinión le merece que jóvenes, en vez de entrar a una universidad, decidan ingresar a instituciones no tradicionales y plataformas como Coursera o Platzi?



Las universidades vamos a tener que cambiar mucho nuestro modelo, vamos a tener que ofrecer programas cortos, modulares, que se suman como un lego en el que ofrezco un módulo cuando tienes 17 años, otro cuando tienes 19, vas a trabajar, vuelves de la universidad y la suma de todo eso te vale como ya un pregrado. Con esas plataformas no solo vamos a competir, vamos a colaborar con algunas de estas nuevas instituciones que forman. Entonces hacemos una alianza con Coursera, que de hecho tenemos varias, y creo que el sector educativo te va a volver así, muy diverso, a tener universidades, a tener otras organizaciones que ofrecen formación y vamos a tener que hacer alianzas entre diferentes tipos de instituciones para ofrecer una ruta de aprendizaje muy flexible para todo tipo de estudiantes que lleguen en cualquier momento de la vida a la universidad.



¿Cuál debe ser el rol de las universidades en el actual contexto electoral?



Estoy muy convencida de que las universidades fueron creadas una parte para formación, una parte de generación de conocimiento, pero otra parte de extensión, que era aportarles a las sociedades cuando tenían un aprieto. Las universidades definitivamente deben cumplir ese rol en muchas instancias. Por ejemplo, una preocupación grande está alrededor del proceso electoral, lo que va a pasar en el país, la polarización que se observa, el impacto que el internet y las redes han tenido sobre el ejercicio democrático en todos los países del mundo. Las universidades debemos estar aportando qué hacer, qué pasa con la democracia, en investigación, en hacer recomendaciones basadas en evidencia de qué es lo que deberíamos hacer, qué se regula, cómo se regula, qué se puede mejorar.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

@EducaciónET

