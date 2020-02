U. de los Andes destituye al docente Adolfo Amézquita por acoso sexual

El Consejo Académico de la Universidad de los Andes decidió este 6 de febrero destituir al profesor Adolfo Amézquita de la institución, luego de unas investigaciones por denuncias de acoso sexual de los estudiantes.



La institución asegura que la decisión se tomó después de aplicar "el debido proceso, así como respetando los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas".

La universidad, además, explica que la destitución se realizó con base en las siguientes faltas contempladas en el estatuto profesoral.



"Faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica, atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes, desatender normas asociadas a conflicto de intereses, y negligencia en el cumplimiento de deberes y responsabilidades".



En marzo del año pasado, EL TIEMPO reveló una serie de denuncias de alumnos y exalumnos que señalaban a Amézquita, entonces director de Ciencias Biológicas de esa universidad, de perpetrar ataques sexuales dentro de la comunidad académica.



(Lea la información acá: Exalumnos de los Andes piden claridad sobre presuntos casos de acoso)



Las denuncias quedaron registradas en un video en el que un grupo de estudiantes, durante el Día de la Mujer (8 de marzo de 2019), leyeron cartas anónimas con las denuncias.

Faltas éticas en el desarrollo de la práctica académica, y atentar contra derechos y la dignidad de estudiantes FACEBOOK

TWITTER

"Esta historia se inició en 2015, cuando vi la materia Fisiología Animal, dictada por el profesor Adolfo Amézquita. Debido a mi gusto por la fisiología, comenzamos a hablar con mayor frecuencia (...). En una salida de campo en 2016, él me dijo que estaba preciosa por una camisa rosada que estaba usando. Luego, recostados en una roca viendo las estrellas, me tomó una fotografía. Ahí mi cabeza explotó y en ese momento decidí dejarle en claro que no quería tener nada con él, porque para mí él era casi una figura paterna", reza la historia que leyó un estudiante durante el acto público.



El relato continuó: "Él (Adolfo Amézquita) cambió por completo y tomó la decisión de manipularme psicológicamente para que me quedara callada. Y así fue. A partir de ese día comenzó el hostigamiento, la gritería y la manipulación (...). Él me dijo que múltiples mujeres lo habían denunciado por acoso en la universidad, pero que eso no era cierto. Que yo no podía dañar su imagen".



El tema trascendió a tal punto que 300 egresados de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes le solicitaron a la institución revisar las denuncias.



La institución tomó cartas en el asunto y decidió iniciar un proceso de investigación, que, casi un año después, culmina con la destitución del docente.



"La universidad reafirma su voluntad de prevenir, sancionar y rechazar toda forma de amenaza, acoso, matoneo, maltrato o discriminación. Y seguimos trabajando para asegurar un entorno seguro, respetuoso y estimulante para todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad", indica la Universidad de los Andes.



EDUCACIÓN