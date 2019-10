La Universidad que permitió el lenguaje inclusivo de manera oficial.

La Universidad de Córdoba, en Argentina, emitió un comunicado oficial en el cual da a conocer la aprobación del uso del lenguaje inclusivo en textos académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Según 'Crónica', medio argentino, esta nueva herramienta lingüística permitirá alejar los estereotipos de género.

Lo más llamativo es que no solo se podrá optar al uso del lenguaje en textos académicos e investigaciones, sino que también podrá utilizarse en escritos administrativos provenientes de las secretarías o espacios gerenciales, por ahora, exclusivos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.



El comunicado dice que se podrá utilizar "toda expresión no nominativa o no designativa de género ('todes', por ejemplo) como así también el uso de perífrasis y relativos en reemplazo del uso de pronombres, expresiones no reguladas por la academia como 'e' y 'x' en lugar de vocales que designen pertenencias de identidad de género".



La misiva también recalca que el uso de este lenguaje en las producciones escritas no es obligatorio.

No solo se podrá optar al uso del lenguaje en textos académicos e investigaciones, sino que también podrá utilizarse en escritos administrativos provenientes de las secretarías o espacios gerenciales

¿Cuál es la ventaja de esa facultad sobre otras? La FCC (Facultad de Ciencias de la Comunicación) tiene un programa optativo en el cual se puede fortalecer el uso del lenguaje inclusivo: Programa de Géneros y Diversidad.



Este espacio académico será la base para la nueva medida que, según 'La Nación', tuvo un debate académico de largo aliento meses atrás.

