Unitrópico es oficialmente la nueva universidad pública del país

El departamento de Casanare ahora cuenta de manera oficial con una nueva universidad pública, luego de que el Ministerio de Educación expidiera la resolución 012703, con la cual la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) pasa a ser parte del sector oficial.



Con esto, el país pasa de tener 32 a 33 universidades públicas en el país, con lo que se espera aumentar la cantidad de cupos en el sector oficial, permitiendo mayor acceso a la educación superior.



También resulta un hecho relevante si se tiene en cuenta que desde la Constitución de 1991 no se había vuelto a crear una universidad pública en el país.



Cabe recordar que Unitrópico no es una universidad nueva. Se trata de una institución que se creó de carácter privado, con sede en la ciudad de Yopal, por lo que ya cuenta con varios estudiantes y posicionamiento en la región. Con esta resolución se convierte en la primera universidad privada en pasar a ser pública.



La oficialización de esta nueva institución oficial se da luego de un proceso de verificación de estándares de calidad y factibilidad económica que se esperaba que hubuera concluido en segundo semestre de 2020 pero que, por causa de la pandemia, se vio retrasado.



De esta manera, se espera que la universidad reciba recursos públicos de 21.000 millones de pesos en cada vigencia, según se estableció en un convenio entre el Ministerio y la Gobernación del Casanare. A esto se suman los recursos adicionales de los que participará a través del Sistema General de Regalías .



De acuerdo con Mineducación, este dinero debe utilizarse para ampliar su oferta de programas académicos, adelantar un plan de formación profesoral, apoyar procesos de investigación incentivando la generación de productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación “para convertirse en un referente para la región y cumplir un papel estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está comprometido el país”.



El paso a seguir tras la resolución es que la Gobernación del Casanare adelante todo el proceso de transformación, inclusión y oficialización de Unitrópico en su estructura administrativa territorial



Así las cosas, serán cerca de 2.500 estudiantes los que ahora harán parte del sector público, con los beneficios que esto implica en especial en el costo de la matrícula. De igual forma, se facilitará el acceso a la educación superior de miles de jóvenes de los departamentos de Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

