Uniguajira evalúa matrícula cero para estudiantes el próximo semestre

La Universidad de la Guajira evaluará la posibilidad de que el próximo semestre muchos de sus estudiantes no tengan que pagar el valor de la matrícula. Esto como medida de alivio a quienes han visto afectada su situación económica o de su familia a causa de la emergencia sanitaria.



La propuesta fue hecha por el rector de la institución, Carlos Robles Julio, quien señaló que presentará la iniciativa a consideración del Consejo Superior, la máxima autoridad al interior de la institución.(Lea también: Modelo finlandés de educación será aplicado en Colombia)

De acuerdo con Robles, se buscará que la medida pueda beneficiar principalmente a todos los estudiantes que recibe subsidio por parte de la Gobernación de la Guajira, es decir, a quienes se les cubre un porcentaje de sus estudios. La idea es que, dadas las condiciones actuales, no se vean obligados a aplazar el semestre o desertar por no tener cómo pagar el excedente.



También se contempla que la ayuda pueda extenderse a quienes deben pagar la totalidad de su matrícula.



Robles explicó que los recursos para financiar esta iniciativa saldrían de los excedentes de años anteriores, los cuales estaban destinados para otros aspectos como la autoevaluación de calidad de la institución.



Si bien de momento es tan solo una propuesta que tendrá que ser debatida por parte del Consejo Superior, muchos estudiantes ya ven con ilusión el acceder a este beneficio.



La Uniguajira cuenta principalmente con estudiantes pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, muchos de ellos con condiciones económicas precarias incluso antes de la pandemia.



De igual manera, cabe recordar que esta alma mater realizó una flexibilización de su calendario académico para poder beneficiar a los estudiantes que, por problemas de conectividad, no han podido adelantar de manera exitosa el actual semestre académico.



Otros beneficios que ya han sido aprobados para apoyar a la comunidad educativa son la exoneración del pago de derechos de grado, reintegros, supletorios y habilitaciones.



