Unicef: ‘Los niños no pueden permitirse otro año sin ir al colegio’

Tras la llegada de un nuevo año que estará marcado por la pandemia del coronavirus, Unicef volvió a pedir a todos los países del mundo acelerar el retorno presencial a las aulas de clase.



El llamado fue hecho por Henrrietta Fore, directora ejecutiva de la organización, quien en nuevas declaraciones insistió en que los colegios no representan un peligro significativo en la propagación del virus; pero, por el contrario, su cierre si trae consecuencias graves.



“A pesar de la abrumadora evidencia del impacto del cierre de escuelas en los niños, y a pesar de la creciente evidencia de que las escuelas no son impulsoras de la pandemia, demasiados países han optado por mantenerlas cerradas, algunos durante casi un año”, sostuvo la diplomática.



Fore aseguró que esta situación ha puesto en riesgo a los niños del mundo en varios aspectos, como su acceso a la alimentación escolar (muchas veces en los centros educativos recibían su única comida al día), explotación laboral y matrimonio infantil. Sin embargo, lo más preocupante, sostiene, son los problemas de aprendizaje:



“La capacidad de los niños a leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas ha sufrido, y las habilidades que necesitan para prosperar en la economía del siglo 21 han disminuido”.



Y añadió: "Si los niños se enfrentan a otro año de cierre de escuelas, los efectos se sentirán en las generaciones venideras".



Ante esto, pidió a los gobiernos que, en la medida en que se flexibilicen las restricciones impuestas a causa de las condiciones sanitarias, los colegios sean considerados dentro de las actividades prioritarias a restablecer.



“En caso de cierres, las escuelas deben estar entre las primeras en reabrir una vez que las autoridades comiencen a levantar las restricciones. Se debe dar prioridad a las clases de recuperación para garantizar que los niños que no han podido aprender de forma remota no se queden atrás”, mencionó la directora de Unicef.



De acuerdo con cifras de la organización, la pandemia afectó la continuidad de la educación del 90 por ciento de los estudiantes del mundo. Así mismo, se estima que el tener los centros educativos cerrados y funcionando solo de manera virtual o a distancia ha dejado sin acceso a la educación a un tercio de la población estudiantil.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

