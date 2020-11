Unicef celebra el Día Mundial del Niño este 20 de noviembre

Este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Mundial del Niño, en conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del niño en 1959, así como la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989.



Esta fecha, cuya celebración es liderada por la Unicef, busca hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.



(Lea también: Matrículas de estudiantes venezolanos aumentaron 448 % en dos años)

En esta oportunidad, y en un año atípico por la pandemia de la covid-19, la organización estará realizando la campaña ‘Reimagina’, en la cual se busca mostrar la realidad de los niños y niñas del país, contadas por su propia voz.



“La pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto las profundas desigualdades en nuestras sociedades; millones de niños, niñas y adolescentes están pasando momentos muy difíciles, pero creemos que ellos y ellas son nuestro motor y que tienen una capacidad única e incomparable de reinventar un mundo más equitativo, justo y sostenible", sostuvo la Unicef mediante un comunicado.



(Lea también: ‘Salimos a marchar porque no tenemos más opción’: Fecode)



Por medio de estas narraciones, se les permitirá contar su presente, con sus logros, luchas y dificultades, y también les dará la oportunidad de reimaginar su presente y futuro.



La campaña incluirá la publicación en las redes sociales de la Unicef de varias expresiones por parte de niños recogidas a lo largo de la pandemia, las cuales se darán a conocer desde este 20 de noviembre hasta el próximo 10 de diciembre.



(Lea también: OMS defiende mantener abiertas escuelas durante la pandemia)



Algunas de las frases que se estarán compartiendo son las siguientes:



- “Yo me imagino que se fortalezca la comunicación entre todos para que así unos no se sientan excluidos ni se sientan aburridos”, Juan Chalco, 15 años, Inzá, Cauca.



- “Yo creo que todos merecemos atención y protección y que como familia trabajemos en equipo y en la comunicación”, Yamile, 14 años, Soacha, Cundinamarca.



REDACCIÓN EDUCACIÓN