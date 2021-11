Solo la mitad de los planes educativos abordan el cambio climático: Unesco

La Unesco advirtió este martes que solo el 53 por ciento de los planes de estudio en todo el mundo hacen referencias al cambio climático y los que sí lo hacen le otorgan una “prioridad muy baja”.



(Le puede interesar: Qué es la COP26 y por qué es vital para el futuro del mundo).



Estos datos se han obtenido en una encuesta hecha por la organización en cien países, y según la cual el 40 por ciento de los profesores encuestados afirmaron no sentirse “seguros” a la hora de enseñar acerca del cambio climático, y solo un tercio se siente capacitado para explicar los efectos de este fenómeno en su región o localidad.

De los 58.000 profesores encuestados por la Unesco, un 30 por ciento afirmó no estar “familiarizado con las pedagogías adecuadas”, y más de una cuarta parte consideró que algunos enfoques de la enseñanza sobre el clima no eran adecuados para la enseñanza en línea, informó la organización en un comunicado.



La crisis climática es ya una “realidad global” y la solución pasa por la educación, alertó la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.



(Además: Cuáles son las mejores universidades de Colombia, según el 'ranking' THE).



En este sentido, destacó la importancia de que los estudiantes comprendan este cambio climático, así como la necesidad de que los docentes estén capacitados para enseñar sobre ello, por lo que pide a los estados que se movilicen.



Ante los resultados de la encuesta, la Unesco decidió organizar junto a los copresidentes de la COP26, Reino Unido e Italia, la primera reunión conjunta de ministros de Medio Ambiente y Educación, “Juntos por el mañana: educación y acción climática”.



(También: Greta Thunberg pide 'justicia climática' frente a la sede de la COP26).



Esta tendrá lugar el 5 de noviembre en Glasgow en el contexto de la COP26, dentro de la sesión de educación Youth4Climate que organizan Unesco y el ministerio de Educación italiano.



Allí la organización de las Naciones Unidas subrayará la necesidad de colaboración entre los sectores de la educación y el medioambiente.

Encuentre también en Educación y Medioambiente:

Alemania, Noruega y Reino Unido donan US$ 33 millones contra deforestación

Estas universidades preparan presencialidad total para el 2022