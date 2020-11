Solo el 63% de los jóvenes de la región finalizan el bachillerato

Sólo la mitad de los jóvenes de 15 años de América Latina y El Caribe alcanzan un dominio mínimo de competencias lectoras. Este preocupante dato es tan solo uno de los que aparece en el informe Todos y todas sin excepción, producido por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM), la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco (Oreal) y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa).



El informe sostiene que solo el 63 por ciento de los jóvenes de la región finalizan la escuela secundaria. Además, muestra que los resultados de aprendizaje en la región ya eran bajos incluso desde antes de la llegada de la pandemia del covid-19, y detrás de esto estaría el hecho de que América Latina continúa siendo la parte del mundo con mayor desigualdad.



Un claro ejemplo de esto es que el 20 por ciento de los alumnos de la parte más adinerada de la población tienen en promedio cinco veces más posibilidades de terminar su formación secundaria que el 20 por ciento más pobre.



Pero este no sería un problema exclusivamente económico. Problemas raciales, discapacidad física e incluso la identidad de género pueden influir de manera significativa en el acceso a la educación.



Ejemplo de es el analfabetismo de indígenas que en en países como Paraguay y Honduras alcanza el 32 por ciento; libros de texto que representan a población afrodescendiente e indígena con imágenes estereotipadas, o el hecho de que personas en condición de discapacidad tienen 10 por ciento menos probabilidades de acceder a la educación.



Ante esto, Javier González, director de Summa aseguró que “los sistemas educativos de la región no sólo se caracterizan por su baja calidad, sino también por sus altos niveles de desigualdad y exclusión social. Este problema se ha visto exacerbado con la pandemia. Por esta razón, debemos invertir y reformar urgentemente nuestros sistemas educativos para desarrollar su capacidad de adaptación a las necesidades particulares de sus estudiantes y territorios, reconociendo, valorando y construyendo sobre la diversidad, como elemento esencial y constitutivo de la calidad educativa.”



El informe, que contiene más de cien páginas de análisis, evalúa las condiciones de la educación en la región en temas como inversión, leyes y políticas, currículos, docentes, entornos familiares, las escuelas y la afectación por la pandemia.



Respecto a esto último, se destaca que en América Latina y el Caribe se logró brindar educación en medio de la crisis al 91 por ciento de los alumnos por medio de televisión, radio, plataformas tecnológicas y guías físicas. Esto ubica a la región muy por encima del promedio mundial que es de una cobertura del 69 por ciento.



En este punto se destacan iniciativas como Aprender Digital y Contenidos para Todos desarrollados por el Ministerio de Educación de Colombia como ejemplo, al tratarse de plataformas con actividades y recursos en línea acordes con el plan curricular que han podido ser utilizadas por docentes y estudiantes de todo el país.

¿Cómo va Colombia?

Uno de los principales obstáculos que se encontró en cuanto a la prestación del servicio educativo en Colombia fue respecto a la inclusión, problema que viene desde la formación de los docentes.



El 55 por ciento de los profesores en el país sostiene que necesita desarrollar competencias para enseñar a alumnos y alumnas con necesidades especiales. También está el hecho de que, en poblaciones indígenas, los maestros no están obligados a tener conocimientos de la lengua de la comunidad en la que enseñan, lo que lleva a tener docentes que dictan clase en español a niños cuya lengua materna es otra.



Frente a esta problemática, Claudia Uribe, directora de la Oreal afirmó: “Existe la expectativa de que los docentes cuenten con estrategias para compensar estas desventajas, pero difícilmente lo podrán hacer si no cuentan con las herramientas y formación para ello. Dos tercios de los países dicen que capacitarán al profesorado en materia de inclusión en la región, pero los datos indican que esto aún no sucede en la práctica”.



También se evidencia una falta de equidad en materia de distribución de los recursos. Esto llevó a que las poblaciones con porcentajes más altos de población afrodescendiente sean también las que cuentan con menor inversión per cápita en materia de educación, salud e infraestructura.



Sin embargo, existen puntos en los que el país sobresale en la región, como es el caso del 71 por ciento de los docentes que asegura que, de manera frecuente, incluso antes de la pandemia, incentivan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en sus estudiantes, lo que, a la luz del informe, permitió que el impacto de la pandemia en el sector fuera menor que en el resto de los países latinoamericanos.

REDACCIÓN EDUCACIÓN