Unal representará a Latinoamérica en concurso mundial de innovación

¿Se puede aprovechar el ruido como fuente de energía? Esta es la revolucionaria idea que llevó a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital a ser seleccionados para representar a Latinoamérica en la final de la segunda edición del concurso de innovación The Trail.



El proyecto fue desarrollado por Nicolás Steven Mancera Rojas, Kevin Manuel Runza Lombana y Jean Nicolás Hernández Buitrago, de la Universidad Nacional, y Raquel Rubiano Murcia, de la Universidad Distrital.

Consiste en la creación de una membrana adhesiva transparente, formada a partir de un material llamado piezoalectrónico, el cual puede ser colocado en casi cualquier superficie urbana como calles, edificios, estadios, etc.



La idea es que este dispositivo reciba energía a través del ruido ambiente, para que pueda servir de terminal de recarga para celulares, patinetas eléctricas e incluso iluminar la pista de un aeropuerto.



“Pensamos que el ruido es una fuente de energía no aprovechada, se presenta siempre como un problema y no como una oportunidad. Nos pusimos a pensar de qué forma podríamos hacer realidad esta idea, así que la desarrollamos con varios estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de últimos semestres, quienes nos ayudaron sin esperar nada a cambio”, destaca Nicolás Mancera, uno de los desarrolladores del proyecto.



Gracias a esta idea, estos jóvenes participaron el pasado 24 de abril en la semifinal latinoamericana, que tuvo que realizarse de manera virtual ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Esta iniciativa fue seleccionada entre 27 participantes de países de la región como Brasil, Argentina, Chile, México, Perú y Bolivia.



La gran final a nivel mundial se llevará a cabo el próximo 28 de mayo. En un principio se iba a realizar en la ciudad de París (Francia), pero es muy probable que también se haga de manera virtual.



“El concurso estaba propuesto para presentar ideas sobre cómo serían los métodos de construcción del futuro y vimos que muchas ideas ya eran el presente de algún país de Europa, de manera que nos tomó algunos meses pulir y perfeccionar la propuesta”, señaló Kevin Lombana, otro de los miembros del grupo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET