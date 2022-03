El 25 por ciento de las instituciones de educación superior (IES) del país ya cuentan con acreditación institucional de alta calidad, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación que es sinónimo de educación de primer nivel.



En total son 76 de las 298 IES que tiene el país las que a la fecha cuentan con esta distinción, un reconocimiento que otorga Mineducación a aquellas instituciones que cumplen con “los más altos criterios de calidad”, el cual, para ser obtenido, requiere de un elaborado proceso de evaluación.



En los últimos años, el número de instituciones acreditadas ha venido en aumento. De hecho, al iniciar el actual gobierno eran 52 las instituciones acreditadas, lo que correspondía, en su momento, a solo el 17 por ciento de las IES del país. Si bien este número estuvo siempre en aumento, no tuvo el ritmo actual. Entre 2009 y 2018 (en 9 años) hubo 27 instituciones que adquirieron este reconocimiento por primera vez. Solo en el actual cuatrienio van 24.



Entre las más recientes destacan casos como el de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), que no solo es una institución en su mayoría virtual, sino que también es la IES con mayor número de estudiantes en el país. También destacan las acreditaciones multicampus (en todas sus sedes del país) de la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, Areandina y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.



Lo anterior demuestra una creciente explosión de universidades que no solo se animan a postularse para ser acreditadas, sino que obtienen su certificación. Un proceso que ha sido reconocido por la mayor parte de los actores del sector como necesario para garantizar y promover la calidad de la educación superior, pero que también es objeto de reparos.



“Muchas veces las voces críticas de la acreditación la perciben como un proceso sumamente complejo que pone en desventaja a las instituciones menos fuertes y con menos recursos; otros creen que, por el contrario, su reciente masificación sería muestra de que la acreditación es cada vez más sencilla; y un tercer grupo considera que este mecanismo no cumple con su verdadera misión de impulsar y fomentar la alta calidad”, sostiene Esteban Gardeazábal, consultor contratado por varias universidades en procesos de acreditación.



Agregó: “Más allá de cualquier interés, la discusión no solo es válida sino necesaria. ¿En verdad es mejor la formación de una institución frente a otra con base en una acreditación? ¿Se puede decir que las universidades sí se han esforzado en mejorar la calidad educativa con la aparición de estas acreditaciones? Esas preguntas y otras se tienen que hacer, porque hay un valor social y económico muy grande en la educación superior de calidad, y es que el país necesita profesionales muy bien capacitados que puedan aportar, desde su rama, al desarrollo del país. Este es un tema que debe ser central para el próximo gobierno”.



¿Por qué se acreditan?

La acreditación de alta calidad puede otorgarse tanto a programas académicos como a las instituciones educativas. Estas, a su vez, pueden acreditar una sede o todas sus sedes en el país (esta última es llamada ‘acreditación multicampus’).



Se entiende que estudiar una carrera con esta certificación implica estar estudiando un programa con trayectoria y los más altos estándares de calidad.



En el caso de una acreditación institucional, es toda la universidad la que se considera de alta calidad, no solo en la educación prestada, sino también en sus procesos internos.



¿Indicador de calidad?

Pese a estos reparos, la acreditación requiere de un gran esfuerzo institucional. Se trata de un trabajo de años que incluye la mejora de las prácticas internas, resultados académicos, proyecto educativo institucional, entre otros. Tampoco es una condición permanente. De hecho, se otorga por seis, ocho o diez años, período después del cual la institución debe iniciar un proceso de renovación. Esto según la última normativa al respecto, el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu).



Y para que dicha distinción sea otorgada, no solo se debe cumplir con los requisitos (que no son pocos), sino que esto debe ser evaluado por un equipo de pares académicos, quienes verifican que la institución cumpla con los estándares establecidos. Esto refleja un trabajo intenso del sector para mejorar el servicio que ofrece.



Todos los consultados por EL TIEMPO coinciden en que es necesario tener una forma de medir y de evidenciar la calidad de la educación superior. En lo que no parecen estar totalmente de acuerdo es en el cómo.



Por ejemplo, para Abelardo Estrada, exasesor externo del Cesu, el modelo no ha logrado complacer a todas las instituciones, pese a recientes modificaciones: “Muchas veces las universidades, en especial aquellas de acceso, decían tener cargas extremadamente altas para cumplir con los requisitos, lo que las pone en desigualdad de condiciones. La forma en que ahora se evalúa tiende a ser más consciente de las particularidades y el contexto de cada institución, lo que puede explicar que más universidades puedan acreditarse. Pero esto ha sido cuestionado por algunos sectores que consideran que va en detrimento de la calidad, porque claramente hay una enorme brecha en resultados académicos e investigación entre unas universidades y otras, aunque ambas estén acreditadas”.



Gardeazábal, por su parte, considera que la cantidad de requisitos no termina demostrando si una universidad o una carrera es de alto nivel: “Hay universidades sin acreditación, pero con programas acreditados, considerados de los mejores del país, e incluso con reconocimiento internacional. Programas que no están acreditados, pero que son referente en su área. Universidades acreditadas con algunas carreras de muy baja calidad”.



Otro aspecto es el económico. En teoría, la acreditación serviría de atractivo para que los estudiantes decidan estudiar en un establecimiento reconocido. Sin embargo, para el Observatorio de la Universidad Colombiana esto no siempre es así:



“Salvo algunos beneficios económicos adicionales, lo cierto es que estar acreditado institucionalmente ya poco o nada emociona al sector, y mucho menos a los estudiantes. La experiencia, en números, confirma que la enorme inversión que hacen las universidades para alcanzar la acreditación institucional difícilmente se retorna en matrículas, pues obtener ese sello de calidad no garantiza automáticamente un incremento de estas”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

