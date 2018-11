Estudiantes se toman dos edificios de la Universidad Nacional

En la mañana de este miércoles, un grupo de estudiantes se tomaron dos edificios de la Universidad Nacional para protestar por la suspensión de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional.

Fuentes de la institución señalaron que los edificios afectados son el Uriel Gutiérrez y el Camilo Torres. "Nos impidieron el ingreso desde esta mañana y están reunidos en asamblea", señalaron fuentes de la universidad.



Noel Ruiz, vocero estudiantil de la Universidad Nacional, indicó que la toma se realizó de manera pacífica "para protestar por las amenazas de cancelación de semestre".



"Es falso que sean encapuchados que se tomaron los edificios, son estudiantes de todas las carreras de la Universidad Nacional. Estamos haciendo presión administrativa porque no queremos más amenazas de cancelación de semestre. También rechazamos lo que sucedió este martes con el Gobierno y el levantamiento de la mesa de negociación", señaló el vocero.



Luego de casi de 11 horas de reunión entre estudiantes y Gobierno, las partes no llegaron a un acuerdo este martes. Voceros estudiantiles aseguran que el Gobierno no tiene "voluntad política para avanzar". Afirman que no se pudo avanzar en el tema de financiación y solicitan una reunión con el presidente Iván Duque.



Mientras tanto, el Ministerio de Educación instó a los rectores, estudiantes y profesores a mantener el diálogo. El paro nacional se adelanta desde el 11 de octubre y los jóvenes aseguran que lo mantendrán vigente hasta tanto no se encuentra una propuesta "para subsanar el déficit presupuestal 2018".

EDUCACIÓN