¿Por qué Rennes es una ciudad atractiva para los estudiantes?

La ciudad de Rennes (Francia) es conocida por su multiculturalidad y dinamismo. A pesar de que es un lugar que surgió entre los siglos II y I a.C. y que conserva impresionantes edificaciones medievales que invitan a un viaje en el tiempo, vibra por su actividad estudiantil y alegre.

Datos de Campus France Colombia, la agencia para la promoción de la educación superior, revelan que Francia es el tercer destino preferido por los colombianos para estudiar, después de Estados Unidos y España. De hecho, se estima que en la actualidad hay más de 4.000 connacionales matriculados en centros educativos franceses, ya sea estudiando idiomas o adelantando una carrera.



Una parte de ellos llegan a Rennes, la capital de la provincia de Bretaña, ubicada al noroeste de Francia y a una hora y 25 minutos de París en tren. Esta ciudad universitaria es un lugar amable para los extranjeros que buscan realizar una especialización, maestría u otros estudios. Con más de 200.000 habitantes, es un lugar pequeño que elimina el estrés de quienes viven en grandes urbes. De hecho, tiene una línea de metro a pesar de su tamaño.



Cuenta con 11 universidades, nueve públicas y dos privadas. De acuerdo con Stefany Lenis Salcedo, una colombiana que está realizando una maestría en innovación en Rennes School of Business, una de las instituciones privadas, estudiar en esa ciudad le ha permitido gastar menos dinero de lo que habría invertido en Colombia.



"Además me graduaré con dos títulos gracias a un convenio que tengo con la Universidad del Rosario. De hecho, estoy aprendiendo inglés y francés", cuenta la joven.



Otra ventaja de vivir allí que aduce la estudiante es el estilo de vida que ofrece Rennes. "En promedio gasto 1.000 euros mensuales en vivienda, transporte, comida y ocio. No es tan económico, pero es más barato comparado con París. La vida es tranquila y los desplazamientos dentro de la ciudad son muy cortos. Además, París me queda muy cerca y puedo ir cualquier fin de semana", cuenta Lenis.

Vista general de las calles de Rennes, Francia. Foto: Camilo Peña /EL TIEMPO

Rennes se destaca por conservar perfectamente la infraestructura medieval: casas con fachada de entramado en madera, piso empedrado, una catedral con vitrales y esculturas imponentes, invitan a un viaje en el tiempo. Tiene el segundo mercado de víveres (vegetales, frutas, quesos, embutidos, comida de mar, por ejemplo), más grande de Francia, que abre al público cada sábado.



Caminar por sus calles (sobre todo en la noche) es sentirse como en Corazón Valiente, la película de Mel Gibson, y no es para menos, porque todavía es posible ver prominentes columnas que hace varios siglos atrás sirvieron como escudo de generaciones monarquías.

Vista del centro de la ciudad de Rennes, en Francia. Foto: Camilo Peña /EL TIEMPO

La Universidad de Rennes School of Businnes queda a 10 minutos en carro del centro histórico. En los pasillos del alma mater es común ver a estudiantes agrupados en pequeñas asociaciones que buscan promover una idea de emprendimiento, pues el objetivo del centro educativo es formar jóvenes capaces de enfrentarse al mundo actual de los negocios.



Además, fomenta la diversidad cultural de sus estudiantes: cuenta con más de 4.500 alumnos, de los cuales el 53 por ciento provienen de 70 nacionalidades distintas. "Mientras que muchos países se están cerrando a estudiantes extranjeros, nosotros nos estamos abriendo cada vez más, incluso Francia les da la posibilidad de quedarse a trabajar una vez se gradúan. Hemos notado que Colombia y México son los dos países en América Latina que tienen más afinidad con el país", reflexiona Santiago García Rodríguez, decano de la facultad de Negocios Globales.



De hecho, en esta Universidad hay 50 colombianos y 59 mexicanos estudiando actualmente. Los cursos más atractivos para ellos son: máster en Ciencias en Gestión Sostenible y Eco Innovación, máster en Ciencias en Marketing Digital, y máster en Ciencias en Gestión Global de Negocios.



"Ahorita me estoy enfocando en áreas de investigación y esta institución es muy fuerte en este campo. De hecho, cuando termine mis estudios, quiero buscar la oportunidad de quedarme acá para trabajar en ese aspecto", comenta Stefany Lenis Salcedo.



Para Juan Sebastián Méndez, otro colombiano que está adelantando una especialización en Marketing Internacional, "la cultura francesa es muy predominante y en muchas ocasiones solo quieren que hablemos en francés. Sin embargo, la metodología de estudio es muy interesante, porque nos enseñan a partir de casos de éxito, simulaciones de negocios y realizamos visitas a grandes compañías. Aunque me gustaría que fuera más interactiva, pues las clases, en la mayoría de los casos, son netamente magistrales".

Campus de la Universidad de Rennes School of Businnes Foto: Rennes School of Businnes

El joven también habla sobre el proceso de calificación. "Los latinos somos muy participativos y los profesores valoran mucho esa cualidad. Sin embargo, para nosotros ha sido un reto el método de calificación, pues acá el 60 por ciento de la nota final es un examen, que dura tres horas".



Juan González Martínez, otro estudiante colombiano que está realizando un máster en Sostenibilidad, dice que le gustaría retornar a su país para aplicar lo aprendido. "Siempre el motivo es regresar y construir país".



Para él, estar en una clase rodeado de diferentes nacionalidades es un factor importante para entender el mundo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, advierte que los estudiantes colombianos y mexicanos deben lidiar con muchos estereotipos.



"A los colombianos siempre nos relacionan con el narcotráfico, pero ahora con el proceso de paz estamos logrando cambiar muchas cosas. Dicen que somos muy alegres, que tenemos un buen nivel de inglés y que siempre estamos dispuestos a trabajar", dice.



Para la profesora Cyrlene Claasen, de ética de negocios en la universidad francesa, lidiar con los estereotipos es un gran reto. "Es difícil, por ejemplo, que estudiantes de culturas diferentes trabajen en equipo. En la mayoría de las ocasiones hay fricciones por el lenguaje. Pero es un tema en el que trabajamos fuertemente para eliminar esas barreras", apunta Claasen.



Para ingresar a la Universidad de Rennes School of Businnes es necesario tener un nivel avanzado de inglés y por ello solicitan una certificación en Toefl, Ielts o Toeic. La institución, creada en 1993, ha graduado a más de 15.000 personas. En Colombia, tiene convenios con las universidades de la Sabana, del Rosario, de la Salle, Eafit y el EIA.



Entre tanto, los estudiantes colombianos están cerca de graduarse. En total, sus maestrías duran 15 meses y están esperando conseguir una práctica internacional, un requisito para poder culminar sus estudios.



Esta nota fue posible gracias a una invitación de la Universidad de Rennes School of Businnes