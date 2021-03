U. Nacional: ¿Por qué ganó el voto en blanco en consulta de rector?

El próximo martes 23 de marzo se estará llevando a cabo una reunión del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, en el que se dará a conocer el nombre del nuevo rector de la institución para los próximos tres años.



Y a la víspera de dicho evento, y tal como ocurre históricamente, se realizó una consulta a la comunidad académica para que manifestará a quién prefería en el cargo.



La sorpresa se dio con la victoria del voto en blanco por encima de los cuatro candidatos, que son la actual rectora, Dolly Montoya, el ex vicerrector, Jorge Bula, el exdirector de Colciencias, Diego Hernández, y el profesor Moisés Cetré.



Sin embargo, los resultados no son vinculantes. De acuerdo con los estatutos de la universidad, es el CSU el que tiene la última palabra en la designación del rector, mientras que la consulta es solamente para medir cuál de los aspirantes cuenta con más apoyo de la comunidad.



Es precisamente este mecanismo el que ha sido cuestionado desde hace años por profesores y estudiantes. De hecho, fueron estos últimos quienes se volcaron a votar masivamente en blanco.



Al respecto, Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el CSU explicó a EL TIEMPO por qué se impulsó esta opción entre los estudiantes de la Universidad Nacional.



“Impulsamos el voto en blanco porque consideramos que el mecanismo de designación de la rectoría es muy antidemocrático. Pero además, porque los programas de los candidatos en esta ocasión fueron absolutamente mediocres. No hubo propuestas que respondieran de manera seria a los problemas estructurales por los que atraviesa la institución”.



Pedraza señaló que tras estos resultados, durante la reunión del Consejo Superior se pedirá abrir un nuevo proceso de designación de rector: “Con este triunfo del voto en blanco, voy a llevar una propuesta en la que pediré que se acate la posición que la comunidad universitaria eligió mayoritariamente, para que se abre una nueva convocatoria, un nuevo proceso con nuevos candidatos”.



Sin embargo, que esto suceda resulta poco probable. Aunque nunca antes había ganado el voto en blanco, también es cierto que el CSU históricamente no ha acatado los resultados de la consulta. De hecho, la actual rectora, Dolly Montoya fue elegida tras haber quedado quinta en la votación, superada esa vez también por el voto en blanco.



Y es que los críticos de la postura de hacer vinculante los resultados de la consulta también creen que esto abriría paso a politizar esta elección.



¿Cuál es la polémica en la elección de rector de la Unal?

De acuerdo con Pedraza, el motivo de las inconformidades con el mecanismo de rector de la Universidad Nacional es, en sus palabras, quiénes conforman el CSU, máximo órgano universitario, el cual es el que designa a la persona en el cargo.



En sus palabras, "en el CSU el gobierno siempre ha tenido tres votos a dedo: el de la ministra y el de dos delegados de presidencia. Hay otro delegado del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), que lo pone el Ministerio de Ciencia. En solo esto, el Gobierno tiene cuatro de los ocho votos de la designación. Y no contamos que el representante del Consejo Académico, que es una decana, fue puesta allí por la actual rectora, quien busca reelegirse".



Y añadió: "Y los profesores y estudiantes solo representamos dos votos. Dos votos que representan a los 54.000 estudiantes y los 3.800 profesores".



Por ello, la representante estudiantil cree que sería mejor una elección directa por votación: “Acá en Colombia eso ya pasa en la Universidad de Nariño, y recientemente en el Externado donde el Consejo Directivo se acogió a la consulta. Y además, en otros países las universidades públicas más importantes, como la Unam, de México, o la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, tienen también este mecanismo".



