La firma Times Higher Education (THE), reconocida por cada año presentar su listado de las mejores instituciones de educación superior en mundo, World University Rankings, presentó esta semana sus Impact Rankings, clasificaciones en las que evalúa a las universidades en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.



En su cuarta edición, el ranking general incluye 1.524 universidades de 110 países/regiones, entre ellas 21 de Colombia. Instituciones que se clasificaron por su trabajo hacia los ODS en 18 tablas: una clasificación general y una para cada uno de los 17 objetivos.

A nivel mundial, la Universidad de Western Sydney, de Australia, ocupa el primer lugar en la clasificación general, que incluye 1.406 instituciones, encabeza la tabla en el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y ocupa el segundo lugar en el ODS 12 (consumo y producción responsables).

Mientras tanto, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de universidades en el top 100 de la tabla general con 20. Australia le sigue de cerca con 17 en el top 100, seguido de 16 en Canadá y siete en Nueva Zelanda.



De acuerdo con THE, para la construcción del listado parte de indicadores cuidadosamente calibrados para proporcionar una comparación integral y equilibrada en cuatro áreas amplias: investigación, administración, divulgación y enseñanza. Las universidades pueden enviar datos sobre tantos ODS -son 17 en total- como les sea posible. Cada objetivo tiene una serie de métricas que se utilizan para evaluar el desempeño de la universidad en ese ODS.



Para Phil Baty, director de conocimientos de THE, “Las clasificaciones de impacto de la educación superior del Times están redefiniendo la excelencia en la educación superior global, en función de cómo las universidades están mejorando nuestro mundo, no en medidas tradicionales como la riqueza y el prestigio académico".

"Es inspirador ver una comunidad tan grande, diversa y de rápido crecimiento de universidades de todos los continentes comprometidas a someterse al escrutinio, medir y demostrar su impacto y mostrar las mejores prácticas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los estudiantes, así como los gobiernos, exigen cada vez más tales compromisos y estas demandas se fortalecerán", comentó Baty.

En Colombia

En cuanto a las universidades colombianas, la primera en aparecer en el listado es la Universidad Javeriana, en la posición número 201-300. Las mejores calificaciones de esta institución los obtuvo en los ODS 16 (Paz, justicia e instituciones fuertes), 6 (Agua limpia y saneamiento), 13 (Acción climática) y 17 (Alianzas para los objetivos).



La siguiente institución de Colombia en el listado es la Universidad Eafit, que ocupa el puesto 301-400, con sus mejores puntuaciones en los objetivos 16 (Consumo y producción responsables), 6 (Agua limpia y saneamiento), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), y 17 (Alianzas para los objetivos). En la misma franja se ubica la Universidad Simón Bolívar, destacándoselas además en temas de Buena salud y bienestar (ODS 3), Fin de la pobreza (ODS 1) y Paz, justicia e instituciones fuertes (ODS 16) y sigue la Universidad del Rosario en la franja de los 401-600.

Entre los 601-800 se ubican la Universidad CES, la Universidad de la Costa, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad de la Salle, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Tecnológica de Pereira. Mientras que en la franja de 801-1.000 aparecen la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de El Bosque y la Universidad Externado.



El resto de instituciones de educación superior colombianas que aparecen en la lista ocupan lugares más allá de la posición número mil, es el caso de la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Católica de Manizales, la EAN, la Universidad de Medellín, la UPTC, la Universidad de la Sabana, la Universidad Santo Tomás y el Instituto Tecnológico Metropolitano.



