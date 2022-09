La Universidad Externado de Colombia firmó un convenio con el que se compromete a brindar becas de descuento en la institución a los dos mejores estudiantes de cada colegio del país.



Así lo confirmó el rector de la institución, Hernando Parra Nieto, junto con Ángela Medellín, rectora del Colegio Claustro Moderno, que también suscribió el convenio.



De esta forma, se busca, por un lado, reconocer a los y las mejores estudiantes de Colombia, además de brindar facilidades de acceso a docentes y funcionarios de los colegios del país, para que puedan adelantar estudios de posgrado en diferentes áreas del conocimiento.



De acuerdo con el Externado, el convenio servirá "como una nueva herramienta que tendrán los(as) jóvenes del país para orientar su vocación profesional, permitiéndole a los estudiantes a punto de graduarse la posibilidad de ingresar a los programas de inmersión parcial, total, y al programa de excelencia de la Universidad".



Así las cosas, los dos mejores estudiantes de cada colegio del país tendrán beca descuento en el Externado. Eso sí, solo aplica a los colegios que suscriban el convenio, aunque cualquier colegio podrá hacerlo. Además, en el marco del convenio, ninguno de los estudiantes de las instituciones pagará inscripción, y podrán cursar desde grado once materias de primer semestre, con la posibilidad de que estas sean homologadas en su primer semestre.



Por otro lado, Parra, rector de la universidad, señaló que esta estrategia "brindará enormes beneficios al sector educativo, pues no solo contempla becas de descuento, sino que extiende estos beneficios a docentes y funcionarios administrativos, quienes tendrán acceso con precios especiales a los diferentes programas académicos".



Y agregó: “A través de esta nueva estrategia buscamos no solo reconocer a los mejores estudiantes del país, sino aumentar las posibilidades de acceso de profesores y otros funcionarios del sector educativo a estudios de posgrado. Queremos más docentes y funcionarios adelantando especializaciones, maestrías y doctorados, y estamos dispuestos a contribuir económicamente para que ello sea posible”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

