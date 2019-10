Exdirector de U. Distrital obtuvo año sabático luego de ser denunciado

Un nuevo capítulo se escribe en la novela de Wilman Muñoz, profesor de Ingeniera de Obras Civiles y exdirector de Extensión (Idexud) de ese centro educativo, quien utilizó una tarjeta de crédito a nombre de la universidad para comprar tres vehículos de alta gama, accesorios de lujo y viajes, entre otras adquisiciones personales, según detalla la Procuraduría.



Le puede interesar: (El caso de corrupción que salpica a la Universidad Distrital)

Ahora, según pudo conocer EL TIEMPO, Muñoz, quien desde el 2 de agosto de 2019 rinde un juicio verbal ante ese ente de control, le fue aprobado un año sabático seis meses después de que el propio rector de la institución, Ricardo García Duarte, lo denunciara el 10 de enero del 2019 ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría por tales delitos.



Lea también: (Las pruebas de la Procuraduría en caso de corrupción de la Distrital)



La resolución, en poder de este diario, se expidió el 18 de junio del 2019 y dicta que Wilman inició su año sabático el 5 de agosto del 2019 y que se extenderá hasta el próximo 4 de agosto del 2020. Ese beneficio fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Distrital y firmado por el vicerrector académico.



De hecho, en la resolución también se expresa que la rectoría le concedió al profesor una licencia ordinaria no remunerada por 60 días, iniciado del 25 de abril hasta el 23 de julio del 2019.



La institución académica explica que los docentes de carrera de tiempo completo de la Universidad Distrital gozan, cada siete años, de un año remunerado que se denomina año sabático, para que los profesores se puedan dedicar a la investigación, actualizar sus conocimientos o realizar escrituras de libros de texto. Hasta agosto del 2019, la Distrital ha aprobado 40 años sabáticos.



(Le puede interesar: Los otros 'guardados' del escándalo en la Universidad Distrital)



Wilman ingresó a la institución como profesor de planta en el 2001, y en el 2012 fue designado como director del Idexud, un cargo de libre nombramiento y remoción por parte del rector, y desde el cual Muñoz era el encargado de crear convenios con otras instituciones para generar recursos.



"El docente Muñoz presentó todos los documentos necesarios, por lo que la solicitud tuvo que ser aprobada por los consejos curricular, de facultad y académico", afirma la Distrital cuando se le preguntó por qué deciden otorgarle ese permiso luego de las denuncias realizadas.

El docente Muñoz presentó todos los documentos necesarios, por lo que la solicitud tuvo que ser aprobada por los consejos curricular, de facultad y académico FACEBOOK

TWITTER

No es la primera vez que el exdirector del Idexud recibe ese beneficio de la Distrital. En una resolución del 9 de diciembre del 2008, el Consejo Académico de la Universidad le concedió su primer año sabático hasta el 14 de enero del 2010.



En esta segunda ocasión, el docente le solicita a la institución nuevamente ese beneficio para elaborar la segunda versión del libro 'Diseño Geométrico de Vías con Aplicaciones en Excel y Autocad Reimpresión y Actualización de Normatividad', publicado en su primera versión por la Oficina de Publicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Lea además: (¿Por qué se generaron los desmanes en la Distrital y la Javeriana?)



Personas cercanas a la institución académica señalan que el Consejo Académico pudo haber frenado dicho beneficio teniendo en cuenta los señalamientos que recaen sobre el profesor. "Se puede detener por conveniencia institucional, porque el tema para el cual se solicita no es pertinente o porque no está bien fundamentado", señala una fuente cercana a la universidad.



"Hasta tanto los órganos de control no fallen contra Wilman, él sigue teniendo los mismos derechos y beneficios de los demás docentes de la universidad. Por eso, la institución ha insistido en la importancia de la prontitud del fallo", le dijo la universidad a este diario.



EDUCACIÓN

Puede escribir su denuncia a campen@eltiempo.com