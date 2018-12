¿Por qué Vicente Torrijos fue despedido de la Universidad del Rosario?

El académico Vicente Torrijos fue desvinculado de la Universidad del Rosario el 23 de noviembre de 2019, luego de que la institución le abriera una investigación disciplinaria y encontrara una causa justa para tomar dicha decisión.

Así lo confirmó Stéphanie Lavaux, vicerrectora de la Universidad del Rosario, quien además afirmó que el nombramiento de Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica y el despido de la universidad "fue una infortunada coincidencia en el tiempo".



Torrijos, nombrado por el Gobierno este jueves como director del Centro de Memoria Histórica, declinó ese cargo tras las fuertes críticas que suscitó su nombre por faltas éticas que cometió sobre la veracidad de su hoja de vida y debido a su trayectoria académica que ponía en duda su imparcialidad para dirigir esa entidad encargada de esclarecer, en honor a todas las víctimas, lo sucedido durante la guerra.



¿Cuál fue la razón por la que fue expulsado el profesor?



Desde octubre de 2019 se abrió una investigación disciplinaria en contra de Vicente Torrijos por parte de su facultad. Cuando abrimos un proceso de esta magnitud significa que tenemos los soportes suficientes para evidenciar que algo sucedió y que va en contra de las reglamentaciones de la universidad.



La investigación se cerró el 23 de noviembre y demostró que, efectivamente, había una justa causa para la desvinculación. Fueron varios motivos.



¿De qué se trata el proceso disciplinario?



No puedo decirlo, porque todo lo que se trata de las historias laborales de las personas está blindada por la Ley de protección de datos personales que existe en Colombia. Ese habeas data no me autoriza para dar en detalle cuál fue la causa de la desvinculación. Hasta tanto un juez o el mismo Torrijos autoricen el trato de la información, no podemos revelar el caso.



Hay rumores que indican que el académico fue desvinculado de institución por no tener un doctorado ¿Esto es cierto?



Lo único que puedo decir es que el profesor no tiene título de doctorado y para la universidad siempre ha sido clarísimo. La reglamentación interna de la universidad dicta que en caso de que un docente no tenga un doctorado y desee ascender en el escalafón interno (la categoría máxima es profesor titular de carrera), puede solicitar al comité asesor de la universidad una validación para que miren su trayectoria académica y publicaciones científicas. De esta manera se puede subir de nivel.



¿Cómo funciona esa validación? ¿Eso fue lo que hizo Vicente Torrijos?



Pares externos evalúan esas solicitudes y en el caso del profesor Torrijos se recomendó que asimilaran su trayectoria y publicaciones con un trabajo doctoral. Entonces se le reconoció el nivel de profesor titular de la universidad con la vía sin doctorado. El docente llevaba más de 17 años vinculado a la Universidad del Rosario.



Nosotros sabíamos que él no tenía doctorado. Sin embargo, si él utilizó esa validación interna para fines externos es otro problema.



El docente ha dicho recientemente que él renunció a la institución ¿Qué opina usted de eso?



El proceso disciplinario culminó el 23 de noviembre. Ese día se le notificó por escrito el resultado de la investigación que concluye una justa causa para su desvinculación laboral.



El proceso de despido no es rápido y toma un tiempo para mirar los temas administrativos y financieros. Durante ese tiempo, Torrijos radica en la universidad una carta de renuncia, pero no la aceptamos. Esto lo hace el 29 de noviembre y la Universidad dice que la carta no procede, porque él ya fue notificado de su desvinculación.



¿El despido de Torrijos tiene relación con su nombramiento como director del Centro de Memoria Histórica?



Fue una infortunada concienciada en el tiempo, porque el proceso se abrió en octubre donde nadie tenía en la cabeza el tema del Centro de Memoria Histórica.



EDUCACIÓN