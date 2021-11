Cómo aprender inglés sin morir en el intento

Aprender inglés puede ser la meta de muchos y al mismo tiempo la gran frustración de otros. Es cierto que dominar una segunda lengua puede abrir muchas puertas, pero también lo es que no se trata de un trabajo sencillo que se logre de la noche a la mañana.



De acuerdo con expertos, a menudo las dificultades que se presentan en este arduo proceso tienen que ver, principalmente, con errores metodológicos y la manera en que nos enseñan e intentamos aprender.



Y es que para garantizar que este sea un proceso exitoso, es necesario entender que, como sucede con cualquier programa de aprendizaje, cada persona es diferente y se le facilitan estrategias diversas.

No existe un método mágico para aprender inglés. Más allá del método, podemos pensar en aquello que guía la enseñanza y facilita el aprendizaje de manera más general.

Así lo explica Wilder Escobar, director de la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en la Enseñanza del Inglés de la Universidad El Bosque: “No existe un método mágico para aprender inglés. Más allá del método, podemos pensar en aquello que guía la enseñanza y facilita el aprendizaje de manera más general como lo son la metodología, el abordaje o el enfoque pedagógico para la enseñanza de un nuevo idioma”.



De esta forma, esto es todo lo que debe tener en cuenta, de acuerdo con expertos consultados por EL TIEMPO, si quiere aprender inglés sin morir en el intento:

Tenga en cuenta antes de empezar

- Es importante que defina si va a aprender con un tutor o una academia, o si lo hará de manera autodidacta. La primera opción le brinda acompañamiento, una metodología clara y siempre habrá alguien que resuelva sus dudas. La segunda le dará autonomía en cuanto a horarios y demás, pero solo es útil si se tiene disciplina, constancia y una rutina de estudio. Y pese a hacerlo por su cuenta, busque ayuda de otra persona si lo necesita.



- Escoger adecuadamente la institución de aprendizaje. Es importante saber elegir la institución en donde se quiere aprender el idioma, para asegurarse que esta tenga una metodología que sea acorde a las necesidades del estudiante. Lo mismo aplica con profesores privados y herramientas en línea.

Durante el aprendizaje

- Empezar con las competencias de comunicación oral, como la pronunciación. A pesar de compartir las letras del abecedario y que algunas palabras se escriben igual o de manera similar en ambos idiomas, el inglés tiene un sistema fonético completamente diferente al español. Al iniciar el proceso de aprendizaje por la lectura y la escritura, la base fonética del español impacta negativamente la pronunciación del estudiante.

Apoyar el aprendizaje con ejercicios de escucha puede ayudar a comprender el idioma. Foto: iStock

- Apoyar el aprendizaje con ejercicios de escucha mientras lee. Una vez se tenga una competencia discursiva avanzada, se recomiendan ejercicios de escucha mientras se lee, los llamados listen and read along, los cuales exponen a la pronunciación y así se puede afianzar el sistema fonético del inglés.



- Buscar espacios de práctica. Los estudiantes pueden beneficiarse de espacios adicionales como clubes de conversación, los cuales ofrecen oportunidades para la comunicación y el uso social del idioma.



- Salir de la zona de confort. Es importante retarse y buscar la interacción social mediante experiencias de intercambio y movilidad para interactuar con personas angloparlantes. Esto enriquecerá mucho más el proceso de aprendizaje del idioma y la competencia intercultural.



- Cada persona tiene un nivel y ritmo de aprendizaje diferentes, pero dominar una lengua extranjera siempre toma tiempo. No se frustre si no avanza muy rápido. “No confíe en cursos que prometen fluidez en tres meses”, sostiene Stephanie Vargas Isoza, docente de inglés del Instituto Michigan Máster.



Herramientas y ejercicios que le pueden ayudar

Para aprender otro idioma es importante sumergirse en este, y esto lo logra de varias formas. Practique con aplicaciones móviles; busque espacios de conversación con hablantes nativos o con otras personas que estén en su proceso de aprendizaje; trate de ver programas de televisión y películas en inglés, y guíese con subtítulos en esa lengua.



También le será útil leer artículos de noticias en inglés y hacer un glosario con cada palabra nueva que encuentre; evitar usar traductores en línea; y hacer ejercicios de imitación de hablantes nativos de la lengua.

No dejarse llevar por mitos

En el aprendizaje de otro idioma existen muchos mitos. Uno de ellos es que los mejores profesores de inglés son originarios de países angloparlantes.

Facebook Twitter Linkedin

El ser humano nunca pierde su capacidad de aprender cosas nuevas, y los idiomas no son la excepción. Foto: Archivo particular

Y si bien, ellos tienen la fluidez innata que les ofrece el lugar en donde crecieron, las competencias pedagógicas deben ser moduladas por el conocimiento que el docente tenga de su población y su contexto sociocultural.



En otras palabras, es probable que sea mejor maestro alguien cuya lengua nativa es el español y que tuvo que pasar por todo el proceso necesario para aprender inglés, dado que conocerá de primera mano las dificultades por las que atraviesa el estudiante y cómo superarlas.



Otros mitos comunes son:



La única forma de dominar bien otra lengua es irse a otro país: esta puede ser una herramienta muy útil para practicar la lengua, dado que estará en contextos donde solo podrá hacer uso de ella para comunicarse. Sin embargo, para ello es necesario por lo menos conocer lo básico. Además, no es la única manera. Con tutores, en una escuela, incluso en línea, y teniendo espacios de conversación en inglés también se puede aprender.



Si una persona sabe inglés, me puede enseñar: esto es falso. Un amigo que conozca esta lengua no puede enseñarle a hablarla y entenderla así como así, de la misma forma que no todos los profesionales en cualquier otra área son buenos maestros.



Esto se debe a que el aprendizaje de una lengua es una práctica pedagógica, que requiere no solo de conocimientos sino de estrategias y metodologías de enseñanza.



Para aprender inglés se debe pensar en inglés: esta es una de las recomendaciones más comunes dadas por profesores. Sin embargo, para una persona que no conoce nada de esta lengua puede ser problemático. ¿Cómo voy a pensar en inglés si no sé nada del inglés?



Por el contrario, es común que asociemos al principio palabras, oraciones y estructuras gramaticales con nuestra lengua materna. Con la práctica, esa asociación se hace más rápido. Llegará un punto en que para aprender más esa relación ya no resulte tan útil, pero entonces tendrá las herramientas necesarias para “pensar en inglés”.



Soy viejo para aprender otro idioma: muchas veces esta creencia se debe a que se utiliza un método de aprendizaje de memorización y repetición, que es menos eficaz en personas mayores. Es cierto que a mayor edad se pierde plasticidad en el cerebro, pero con los métodos correctos, y la dedicación del estudiante, cualquiera puede aprender.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

