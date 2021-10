Universidad Externado indaga señalamientos por plagio contra Jennifer Arias

La Universidad Externado informó en las últimas horas que iniciará averiguaciones tras una publicación del diario El Espectador, que señala un posible caso de plagio en una tesis de maestría que involucraría a la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.



El medio cita el trabajo que ha venido realizando Plagio S.O.S , un grupo que, de acuerdo a su página web, es un "espacio virtual de formación ciudadana en derechos de autor y de denuncia pública documentada de posibles casos de plagio en publicaciones editoriales de habla hispana".

Según El Espectador, dicho portal denunció que hay apartes en el texto de la representante por el Centro Democrático que, al parecer, son copiados y no tienen su respectiva cita.



Arias le dijo a EL TIEMPO que “no tengo nada que decir más allá de que es mentira lo que dicen” sobre el supuesto plagio en su tesis de maestría, y aseguró que esta semana se publicará "se publica el documento final para que puedan revisarlo".



El trabajo en estudio se trata de su tesis titulada 'Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional', la cual escribió con una compañera del posgrado. El documento fue presentado en 2016 para obtener el grado en la maestría de Gobierno y Políticas Públicas que estudió en la Universidad Externado de Colombia.



La universidad, en un comunicado al respecto emitido este domingo 31 de octubre, aseguró que la información del supuesto fraude llegó el pasado 7 de octubre.



"Al recibir la información sobre el posible fraude en la prueba académica, la Universidad inició todas las averiguaciones conducentes a determinar si los hechos referidos en tales denuncias son ciertos. Esas indagaciones están dirigidas tanto a la verificación del contenido del trabajo de grado como a los trámites internos que en su época adelantó la Universidad para aprobarlo y otorgar el título académico", aseguró.



La institución reiteró que "respeta y respetará" el debido proceso para las personas involucradas y que solo al término de las indagaciones "tomará las decisiones que correspondan, según los hechos que resulten probados".



También resaltó que "no cohonestará nunca con ningún fraude y siempre insistirá en la toma de las decisiones más estrictas y contundentes frente a quienes vayan en contra de cualquier principio ético o en contra de la ley".



En el comunicado fueron enfáticos en afirmar que no tomarán ninguna decisión sin contar con los elementos de juicio necesarios.



