Tercer pico y paro retrasan más la alternancia escolar en Colombia

Las cifras oficiales de las secretarías de Educación del país muestran que el proceso de alternancia, al finalizar mayo, ha sido más lento de lo esperado, situación que se ve agravada por el cierre de instituciones educativas, que ya se encontraban abiertas, a causa del tercer pico de la pandemia y el paro nacional.



Así se evidencia en las cifras oficiales recopiladas por el Observatorio de Gestión Educativa de la fundación Empresarios por la Educación. A la fecha, cerca de 1’509.000 estudiantes han retornado a la presencialidad por medio de este modelo híbrido, lo cual representa apenas el 15,5 por ciento de los 9,7 millones de estudiantes de educación básica y media en Colombia.



Se trata de números que contrastan con la información del Ministerio de Educación que señala que 95 de las 96 secretarías del país ya operan con alternancia.



Sin embargo, el hecho de que casi todas las entidades territoriales hayan iniciado con alternancia no quiere decir que todos los colegios lo hayan hecho. Se encontró que solo el 30,4 por ciento de las sedes educativas en Colombia han abierto sus puertas a la presencialidad.



Pero hay un punto que preocupa más, y es que muchas de las secretarías de Educación del país han vuelto a cerrar colegios a causa del tercer pico de la pandemia, que ha sido también el más largo a la fecha. Y esta situación se ha visto agravada por la inestabilidad causada por el paro nacional.



Así lo explica el experto en educación Ricardo Alarcón, activista a favor del regreso a clases presenciales: “Desde abril, cuando se empezaron a disparar los casos, varias regiones del país suspendieron la alternancia, como ocurrió en Bogotá. Y aunque esta ciudad ya volvió a abrir colegios, la situación del paro nacional ha llevado a que los contagios no disminuyan (antes han aumentado), que la ocupación de camas UCI tampoco se alivie y, por lo tanto, que los cierres se extiendan por más tiempo. Sumado a la inestabilidad social en ciertas regiones, lo cual también ha frenado la reapertura”.



Algunas secretarías todavía no tienen fecha para el regreso a clases. Tal es el caso de Bucaramanga, donde se suspendió la alternancia desde el 5 de abril; de acuerdo con la alcaldía de la ciudad esta se reanudará el próximo 6 de julio, con lo que la suspensión sería de tres meses.



En total son 15 las entidades territoriales que ya habían aplicado la alternancia, y que actualmente tienen cerradas las escuelas. Entre ellas se encuentran departamentos como Atlántico, Risaralda y Valle del Cauca, y ciudades como Cartagena, Valledupar y Villavicencio. Sin embargo, 31 entidades (cerca de la tercera parte) han tenido que frenar en algún momento el modelo. Y una más, Ciénaga, no ha iniciado el proceso.



¿Habrá alternancia en todo el país en 2021?

La meta del Gobierno es lograr que la alternancia llegue a todo el país este año. Para ello, expertos coinciden en que debe haber dos prioridades: la primera, reabrir en las regiones que suspendieron temporalmente.



En segundo lugar, habilitar el 70 por ciento de las sedes educativas que no han abierto sus puertas, para permitir que el 84,5 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que no han vuelto al colegio en más de un año puedan hacerlo.



Al respecto, Alarcón recordó que “por instrucciones del Ministerio de Salud se recomienda cerrar los colegios temporalmente cuando la ocupación de camas UCI supere el 85 por ciento en una región, que es lo que sucede en la mayoría de entidades territoriales que suspendieron la alternancia. Pero esto no se va a lograr hasta que se controlen los contagios, y esto depende en gran parte de que disminuyan las actividades masivas en las calles, que indirectamente están afectando a los niños del país”.



De igual forma, Minsalud y Mineducación establecieron que solo podrán abrir los colegios que cumplan con los protocolos. De acuerdo con un estudio del Observatorio de Gestión Educativa, solo 3 de cada 10 secretarías de Educación dicen que entre el 81 y el 100 por ciento de sus instituciones están en condiciones óptimas para la reapertura.



Lo anterior lleva a otro punto: la inversión. Entre julio y noviembre del 2020 Mineducación giró a las secretarías 400.000 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Si bien los recursos fueron apropiados en los presupuestos de todas las entidades territoriales, a la fecha solo se ha ejecutado el 43,5 por ciento de estos.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

