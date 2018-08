Teletrabajo con niños en casa: ¿una tarea posible?

El teletrabajo es, cada vez más, una estrategia que utilizan las empresas colombianas y multinacionales para atraer y retener el recurso humano femenino, a través de beneficios emocionales enfocados, en especial, en las madres. De hecho, un informe publicado este año por Michael Page Colombia –firma especializada en reclutamiento de profesionales– señaló que el 85 por ciento de las empresas multinacionales que están en Colombia ya cuentan con políticas especiales para las mamás trabajadoras.

A su vez, cifras del Mintic y Mintrabajo señalan que más de 500 empresas son, actualmente, parte del Pacto por el Teletrabajo en Colombia que beneficia a 122.278 teletrabajadores, muchos de ellos, hombres y mujeres con hijos.

Sin embargo, si bien la estrategia se enfoca en mejorar la calidad de vida de los padres y lograr el balance entre la vida familiar y laboral, para algunos el tema no ha funcionado.

Es el caso de Sandra Gutiérrez Mejía, una ejecutiva comercial de una reconocida empresa que, por ser madre de dos niños pequeños, tuvo la oportunidad de probar durante dos meses el llamado home office. “Al principio me pareció lo máximo estar en casa y cuidar de mis pequeños. Pero con el pasar de los días me di cuenta de que terminaba aún más extenuada, los niños me quitaban mucho tiempo, tenía que interrumpir mis labores para prestarles atención y mi productividad empezó a bajar. Mis clientes lo percibieron, me notaban distraída y empecé a tener problemas. No pude más y decidí volver a la oficina”, relata esta mamá.

¿Falta de planificación?

Casos como estos abundan: padres y madres que, en lugar de percibir los beneficios del teletrabajo, terminan sobrecargados con las tareas del hogar y de la oficina, más estresados y extenuados por intentar resolver, a la vez, asuntos laborales y familiares.

Se trata de un fenómeno conocido como el ‘burnout del teletrabajador’, al que hace varios años se refirió el padre del teletrabajo, Jack Nilles: “El mayor riesgo de esta modalidad no es que la gente no trabaje, sino que trabaje demasiado”, decía.

Por eso, los testimonios de estos padres tienen un común denominador: la falta de planificación.

“Lo que pasa es que hay padres a los que nos cuesta organizarnos, ser disciplinados y poner límites. Cuando estás en casa, tu prioridad son tus hijos, quieres estar al tanto de ellos todo el tiempo y descuidas el trabajo. Luego, terminas trasnochando y pierdes ese balance que al principio buscabas”, sostiene Aura Sofía Castillo, una madre que tampoco pudo continuar con el home office.

Según voceros del Mintic, uno de los mayores retos para los padres, y en general para todos los teletrabajadores, es el adecuado manejo del tiempo. “Cuando los padres teletrabajan deben establecer un plan de acción que les permita cumplir las metas y requerimientos de la empresa. La clave está en fijar rutinas y aprovechar muy bien las horas que se evitan en desplazamientos desde y hacia la oficina”, señalan.

De eso da cuenta Claudia Vásquez, madre de dos niños, a quien el teletrabajo le mejoró la calidad de vida porque logró generar el balance ideal entre cumplir con sus funciones como consultora de comunicaciones y su rol de mamá.

“Fue cuestión de dialogar con los niños y hacerles comprender que, aunque estoy en casa, no puedo prestarles atención todo el tiempo. Aprovecho al máximo las horas que están en el colegio, cuando llegan compartimos el almuerzo y apenas el reloj marca las 5:30 me olvido del trabajo y me dedico a ellos. Mientras tanto, ellos saben que solo me pueden interrumpir cuando es verdaderamente necesario”, dice Vásquez.

Sí es posible mantener la productividad e incrementarla, solo es cuestión de organización. Foto: 123RF

¿Y la productividad?

Según la Comisión Asesora de Teletrabajo, sí es posible mantener la productividad e incrementarla, solo es cuestión de organización. “Dependiendo de la edad de los niños, se pueden coordinar horarios para que ellos comprendan que en determinados periodos no deben interrumpir, y deben respetar tanto el tiempo como el espacio de trabajo que tienen sus padres para cumplir con sus responsabilidades”, aseguran.

En este sentido, Eliana López, executive manager de Michael Page Colombia, señala que los padres “deben destinar un espacio en casa, ojalá cerrado, para evitar distracciones, ruidos o interrupciones, y explicar a los niños que, cuando se está allí, no se debe interrumpir”, aconseja López. Así, para la directiva, solo si se establecen rutinas, se fijan límites y se respetan, los niños podrán saber en qué horarios cuentan con sus padres aunque estén en casa.

Ahora bien, si se tienen bebés, es clave contar con la ayuda de un tercero en el hogar, que pueda atender sus demandas de cuidado cuando los padres estén trabajando. En este caso, se debe aprender a organizar las tareas del trabajo de acuerdo con las necesidades del pequeño. Por ejemplo, establecer adecuadas rutinas de sueño, de alimentación y de juego en horarios fijos les permite a los padres anticiparse y aprovechar espacios como las siestas y los momentos de relajación y tranquilidad del bebé para programar sus actividades laborales.

Cuidado con excederse

Otro riesgo que se corre al trabajar en casa es dejarse absorber por los asuntos laborales y descuidar el plano familiar a tal punto que se dañen las relaciones con la pareja y los hijos.

Carolina Forero, de Hays Colombia, firma consultora especializada en selección, advierte que también hay que ser flexible. “Muchas veces, el trabajo se verá interrumpido, por lo que un plan rígido puede que no funcione. Lo ideal es que exista un ritmo apropiado tanto para el trabajo como para el cuidado de los niños. Hay que buscar un balance entre el tiempo que será dedicado exclusivamente a trabajar, las pausas que se van a tomar y la interacción que se tendrá con los hijos durante el día”, aconseja Forero.