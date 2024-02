Tartamudez: ¿qué tan frecuentemente se presenta en niños?

Se conoce como tartamudez a un problema del habla en el que la continuidad del discurso se ve interrumpida por sílabas o palabras que se repiten o se alargan.



Explica la sección de salud infantil de ‘Stanford Medicine’ que no se debe confundir tartamudez con repetir palabras cuando se aprende a hablar, pues esto es algo normal en el proceso de aprendizaje.

Otros síntomas, además de prolongar sílabas o repetir sonidos, incluyen parpadeo rápido o temblor en los labios al hablar, el uso repetido de interjecciones, hablar con muchas pausas o prolongaciones y repeticiones acentuadas al estar cansado, emocionado o estresado.

En cuanto al problema, existen tres tipos:

Tartamudez en desarrollo: Es la forma más común y se produce comúnmente entre los 2 y 5 años. Sucede en la etapa temprana de desarrollo del habla, y causa que un niño se retrase cuando intenta decir cosas. Tartamudez neurogénica: Suele ocurrir después de un accidente cerebrovascular (ACV) o una lesión cerebral, y se da cuando hay problemas de señales entre el cerebro y los nervios o músculos que hacen posible el habla. Tartamudez psicogénica: Es el caso menos común, y se produce después de un trauma emocional. también puede desarrollarse junto con problemas de pensamiento o razonamiento.

Como se mencionó anteriormente, la tartamudez en desarrollo es la forma más común, y según el ‘National Institute on Deafness and Other Communication Disorders’, de Estados Unidos, entre el 5 y el 10 por ciento de todos los niños tartamudean en algún punto de su vida mientras aprenden a hablar.



No obstante, es más probable que un niño desarrolle este problema si tiene antecedentes familiares de tartamudez, otros desórdenes de habla o de lenguaje o emociones fuertes con respecto a este problema.



Diferentes portales de salud explican que la mayoría de los niños que sufren tartamudez en desarrollo la superan eventualmente. Sin embargo, resulta necesario acudir a un doctor si el niño presenta alguno de estos síntomas.

Más de seis meses tartamudeando. Miedo de hablar. Resistencia total a hablar.

Existen diferentes tratamientos para este problema, como la terapia, en casos avanzados, o simplemente ejercicios que los padres pueden hacer en casa con sus hijos.

