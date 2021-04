¿Sus hijos deberán ir a clase en el tercer pico de covid-19?

Por estos días Colombia atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde que la pandemia llegó al territorio nacional. En el tercer pico pandémico se reportan altas cifras de muertes por covid-19, mientras unas regiones están al borde del colapso de sus Unidades de Cuidados Intensivos



(Lea también: ‘Regreso seguro a clases presenciales lo preparamos con Fecode’)

En medio de este panorama surge otra gran interrogante: el regreso de los niños a las aulas de clase.



Colombia avanza con el modelo de alternancia, que supone un regreso a la presencialidad de manera intermitente, combinado con modelos de trabajo en casa, una medida que las autoridades nacionales han destacado como vital para el futuro de la educación de los niños, niñas y adolescentes, muy afectados por el cierre de colegios.



Sin embargo, muchos padres de familia y sectores como Fecode se preguntan si este es el momento adecuado para regresar a las aulas. Ante esto, el Ministerio de Educación ha señalado que donde las condiciones lo ameriten, las entidades territoriales podrán pedir autorización para suspender temporalmente el retorno.



(Lea también: Así funcionarán los colegios y universidades tras anuncios en Bogotá)



Cabe señalar que el mismo ministerio ha insistido a que estas deben ser medidas locales, dependiendo de la evolución de la pandemia en cada lugar, por lo que no puede ser generalizado el cierre de colegios, ni la suspensión de la reapertura, dado que esto afectaría a menores en zonas donde el avance del virus no es tan fuerte en los momentos actuales.



Así las cosas, hay algunas regiones donde las respectivas secretarías de educación no han decretado de nuevo el cierre de las instituciones educativas en alternancia, como es el caso de Bucaramanga, Cali y Bogotá.



(Lea también: ¿Qué sucede si hay contagios de covid-19 en los colegios?)



En el caso de la capital del país, los colegios seguirán operando con normalidad a excepción de los días en los que se decrete cuarentena general mediante el modelo 4x3. Es decir, el próximo viernes 23 de abril no habrá clases presenciales por las restricciones a la movilidad que aplicarán en toda la ciudad.



En el caso de las universidades, estas continuarán de manera virtual hasta el próximo 30 de abril.



En el caso del departamento de Antioquia y en Medellín, ambas secretarías suspendieron sus clases tras solicitar autorización al ministerio, al ser una de las regiones más impactadas por el tercer pico.



(Lea también: Más de medio millón de niños aún trabajan en Colombia)



De momento la restricción departamental va hasta el 19 de abril, si bien se podría extender al 30 de abril, lo cual se confirmará próximamente. En Medellín el cierre ya está decretado durante todo el mes.



Otras regiones que cerraron colegios son Quindío y Valle del Cauca (sin contar a Cali).



En cambio, Santander, que había cerrado los colegios la semana pasada, volverá a aplicar la alternancia desde esta semana.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación:

Lo que debe saber para estudiar en el exterior en pandemiaCanadá dará residencia permanente a estudiantes internacionalesAbren inscripciones a concurso de ensayos universitarios