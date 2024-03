Suicidio: ¿Cómo prevenir estas acciones en menores en edades escolares?

En los últimos días se registró el caso de la muerte de una menor de 12 años de edad que murió en un aparente suicidio durante una salida pedagógica de un reconocido colegio privado de Bogotá. El hecho se habría dado por un presunto caso de bullying.

Lo sucedido pone sobren la mesa de nuevo un tema delicado: la salud mental de los menores de edad, así como el manejo de los casos de matoneo en los colegios. Y es que, de acuerdo con expertos como Sara Valdéz, psicóloga infantil, "los colegios son el espacio por excelencia de relacionamiento de los niños, niñas y adolescentes, pero también son escenarios donde se presentan serios riesgos en materia de salud mental, empezando con el bullying".

De acuerdo con la experta, un caso de matoneo mal manejado o incluso ignorado puede traer serios problemas en la víctima: "Hablamos de situaciones extremas de ansiedad y depresión que pueden derivar en eventos desafortunados como la violencia física, psicológica, sexual, autolesiones e incluso el suicidio".

Para la especialista, el acompañamiento del colegio, así como de padres de familia y profesionales externos es fundamental, y debe ser orientado no solo en la víctima sino en el victimario "que puede estar replicando patrones de violencia sufridos, o cuenta con ideas distorsionadas detrás de su comportamiento. No se trata solo de atender al menor que sufre el bullying, sino evitar los patrones de abuso".

Pero, ¿qué hacer en estos caso? Esta e suna pregunta difícil, en especial porque abordar estos temas con los niños, niñas y adolescentes suele ser muy difícil. Ante situaciones de sufrimiento emocional, psicológico, mental muy intenso, es posible que familiares y amigos teman preguntarle al niño, niña y adolescente si ha contemplado el suicidio, porque piensan que al preguntar impulsará la conducta suicida.

Pero sucede todo lo contrario. Según Olga Elena Vallejo, subdirectora Nacional del Campo de la Psicología de las Organizaciones del Colegio Colombiano de Psicólogos, conversar acerca de ideas suicidas o planes de suicidio, ayuda en algunas ocasiones a reducir la ansiedad y/o culpa de la persona en torno a sus pensamientos y planes suicidas, puede sentirse comprendida, no juzgada, contenida, protegida y brinda la oportunidad de activar las rutas de atención necesarias.

Siete señales que indican si su hijo es víctima de matoneo

Cambios en el comportamiento: Si un niño muestra cambios significativos en su comportamiento, como volverse más retraído, ansioso o agresivo, puede ser una señal de que algo está sucediendo.

Problemas emocionales y físicos: Pueden aparecer problemas emocionales como la tristeza, el llanto frecuente, el enojo o la frustración. También puede haber síntomas físicos como dolores de cabeza o estómago, dificultades para dormir o pérdida de apetito.

Problemas en la escuela: Si un niño que solía disfrutar de la escuela comienza a mostrar desinterés, rechazo a asistir o baja en su rendimiento académico sin una explicación clara, esto podría ser un indicio de bullying.

Pérdida de pertenencias o dinero: Si el niño está perdiendo constantemente sus pertenencias o dinero, esto podría ser un signo de que está siendo víctima de intimidación o robo.

Aislamiento social: Si el niño comienza a aislarse de sus amigos y compañeros de clase, o si muestra dificultades para hacer nuevos amigos, podría ser un signo de que está experimentando acoso.

Expresiones de miedo o ansiedad: Si el niño muestra signos de temor o ansiedad al hablar sobre la escuela o sobre ciertos compañeros, esto podría ser una señal de que está siendo acosado

Cambios en la autoestima y autoconcepto: Un niño que está siendo acosado puede empezar a expresar una baja autoestima, sentirse menos valorado o incluso culparse a sí mismo por la situación.

¿Cómo ayudar a un menor con ideas suicidas?

Lo más importante es el acompañamiento de profesionales en salud mental que atiendan el caso. Pero también hay un papel importante de la familia y profesores, quienes deben estar dispuestos a la escucha y a no emitir juicios de valor al respecto.

Una de las estrategias recomendados por expertos en caso de personas con ideas suicidas es orientar al niño, niña y adolescente, a sus cuidadores y amigos, a preparar juntos un Plan de Seguridad, orientado por un especialista, que puede contener elementos como:

Mis señales de advertencia: Esos pensamientos, emociones, o conductas que me indican que estoy en riesgo.

Mis estrategias de afrontamiento: las acciones concretas que puedo hacer para manejar mi estado de ánimo. Lo que he descubierto me ayuda a disminuir emociones muy fuertes.

Lista de personas con las que puedo distraerme: esas personas con las que he hablado previamente para cuando me sienta muy mal, puedo llamarles y hablar de cualquier tema que me ayude a sentirme más aliviado.

Lista de personas a las que puedo llamar para pedir ayuda: esas personas con las que he hablado previamente, a las que puedo llamar o enviar un mensaje de S.O.S. cuando sienta que ya no puedo más.

Pasos que puedo tomar para que mi entorno sea más seguro: una lista de cosas que puedo hacer para que el lugar donde me encuentro me haga sentir seguro, aquí es muy importante la participación de la familia y los amigos.

En caso de una crisis: tener un listado de los números de emergencia de centros de atención cercanos al lugar donde vivo.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación