Estas son algunas sugerencias para presentar las pruebas Saber 11

Este domingo 11 de agosto más 670.000 personas presentar las pruebas Saber 11, el examen de Estado dirigido a los estudiantes que están terminando su bachillerato de calendario A.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), ofrece una serie de recomendaciones para evitar contratiempos, antes y durante las pruebas.



Según María Figueroa, directora de la entidad, el uso de dispositivos móviles en el lugar donde se presentará la prueba está prohibido. "Esto puede generar la anulación del examen", advierte la funcionaria.



También hizo un llamado para que ese día los estudiantes tengan consigo el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar -en caso de pérdida o de no haber sido expedida aún- o pasaporte vigente.



"Quien no cuente con una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad", agrega.

Es necesario, dice el Icfes, tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz. Se recomienda descargar la citación con anterioridad y ubicar el sitio del examen días antes, para evitar contratiempos. Acá lo puede hacer: https://bit.ly/2OOZDuP



Se recomienda calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba y buscar diferentes rutas de llegada. La citación es para las 7 a.m. y los exámenes se aplican en dos sesiones: mañana y tarde.



Recuerde que si usted va a presentar las pruebas Saber 11 debe diligenciar tres documentos: un consentimiento de identidad, para confirmar que la persona que presenta la prueba es la que está presente; otro, en donde se acepta que se entendieron las instrucciones que dio el jefe de salón; y el tercero, un Compromiso Ético, que busca contribuir en el proceso de formación integral.



Este año, el Icfes amplió de 5 a 12 las categorías en las que las personas en condición de discapacidad puedan presentar las Pruebas. Para esto, el instituto contará con un equipo de personas para brindar apoyo como intérprete, ayuda cognitiva, lectores especiales y jefes de salón.

'El Icfes tiene un Preicfes'

Por último, la herramienta "el Icfes tiene un Preicfes” para Saber 11 Calendario A, estará al aire, tanto en web como la app “Icfes”, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android, hasta el sábado 10 de agosto. Esta iniciativa busca familiarizar a las personas, de manera gratuita y virtual, con el tipo de preguntas de la Prueba Saber 11.



La fecha de publicación de resultados individuales de la Prueba Saber 11 será el sábado 19 de octubre y la de resultados Pre Saber y Validantes será el sábado 26 de octubre, a través de icfes.gov.co.



