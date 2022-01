Este año algunos estudiantes podrán acceder a descuentos para sus matriculas universitarias. Por un lado, está la opción del 100% del valor con la estrategia del Gobierno matricula cero, con la cual se espera cobijar a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que estudian en instituciones de educación superior (IES) públicas.



El estudiante deberá tener entre 14 y 28 años, no haber cursado ningún programa ni estar haciendo doble programa. Además debe estar viviendo en estrato 1, 2 y 3.



Cada universidad sería la encargada de gestionar y verificar directamente el cumplimiento de los requisitos por parte de los estudiantes.

Ahora bien, hay otros tipos de descuentos a los cuales se puede acceder si el interesado está afiliado a alguna caja de compensación.

Compensar

En el caso de Compensar, por ejemplo, el alumno puede tener un 10% de descuento. Dentro de las condiciones están:



- No se puede cambiar por dinero ni convertirlo en un saldo a favor.

- El descuento no aplicará si el estudiante deja de ser afiliado de la caja de compensación durante el trámite de la matrícula.

- El porcentaje de descuento solo aplicará al valor indicado en la matrícula.

- Si ya pagó la totalidad de la matrícula no podrá solicitar el descuento, pues el valor de esta ayuda no es reembolsable, ni acumulable.



¿Qué necesita para redimirlo? El portal web de compensar explica que si es estudiante nuevo, debe cargar el certificado de afiliación en el formulario de inscripción. Si es estudiante antiguo, debe cargar el certificado de afiliación a la caja de compensación, con máximo un mes de expedición al momento de radicar tu petición.



La caja de compensación asegura que la respuesta se enviará en dos días hábiles.

Cafam

Cafam tiene convenio con varias universidades. Estas son algunas y los beneficios que puede obtener:



- Universidad Santo Tomás: 10% de descuento en matrícula de pregrado, especialización y educación continuada modalidad presencial, abierta y a distancia, maestría modalidad presencial. El descuento aplica únicamente sobre el valor de matrícula presentando el certificado de afiliación expedido por Cafam.



Ahora bien, el descuento puede ser prorrogable si el estudiante aprueba la totalidad de unidades de estudio de acuerdo con la escala de evaluación del reglamento estudiantil, no cancela o retira créditos académicos y no interrumpe sus estudios.

- Universidad Javeriana: 15% de descuento en cursos y diplomados dirigidos a grupos empresariales y 10% de descuento en cursos y diplomados de educación continuada. Aplica para estudiantes que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam.



- Universidad ECCI: 5% de descuento sobre el precio de la lista vigente en todos los programas tecnológicos, profesionales y especializaciones. El descuento es para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam. El descuento puede ser prorrogable para afiliados activos con promedio de 3.8 y respectivamente nivelado.



- Universidad de La Salle: 4% de descuento en posgrados, diplomados y cursos de extensión. También ofrecen 2% de descuento en algunos programas de pregrado. El descuento aplica para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam. El prorrogable puede solicitarse si se tiene un promedio de 3.1 y nivelado.



- Universidad EAN: se puede tener el 10% de descuento en pregrado y posgrado modalidad presencial. 15% de descuento pregrado y posgrado modalidad virtual. El descuento es para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam, siempre y cuando en cada programa exista el cupo disponible.



- Universidad la Gran Colombia: 5% de descuento en programas de pregrado y posgrado. El descuento es para estudiantes que inicien desde primer semestre y que presenten certificado de afiliación expedido por Cafam. La opción prorrogable se puede tener si se mantiene una nota promedio igual a 4.0.



Para consultar la lista completa de instituciones, ingrese a este link.

Colsubsidio

Esta caja de compensación, de acuerdo a su portal web, tiene convenio con 34 instituciones de educación superior de Colombia y con cuatro internacionales (Corporación Universitaria de Asturias, Eude Bussiness School, Tecnológico de Monterrey y Travel & Education - Education International).



Estos son algunos de los descuentos que hay, pero si quiere consultar la lista completa de universidades ingrese aquí.



- Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA: 18% en programas de formación ejecutiva. Aplica para alumnos nuevos.



- Universidad del Rosario: 10% en especializaciones y 5% en maestrías.

Aplica para alumnos nuevos. Tenga presente que los descuentos no aplican para doctorados, especializaciones médico-quirúrgicas y programas que la universidad tiene en convenio o en cooperación con otras instituciones o en otras ciudades en extensión.



- Universidad Antonio Nariño: tanto para pregrados como para posgrados ofrecen 10%. En ambos casos aplica para estudiantes que ingresan a primer período académico.



- Universidad El Bosque: 10% en el pregrado de ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Aplica para estudiantes que ingresan a primer período académico.



ELTIEMPO.COM