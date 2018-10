¿El acuerdo entre Duque y rectores realmente soluciona la crisis?

El 26 de octubre, el Gobierno y los rectores de instituciones de educación superior públicas llegaron a una serie de acuerdos para subsanar la crisis financiera de ese sector.



Principalmente, el pacto consiste en que el presidente Iván Duque destinará más recursos a la educación pública superior en los próximos cuatro años. La gran pregunta es si ese dinero será suficiente para mejorar la situación, la cual ya ha motivado a varias movilizaciones en el último mes.

Aclaremos cuentas: Del presupuesto General de la Nación 2018, 37,4 billones fueron destinados a educación. De ese monto, 3 billones se repartieron para la base presupuestal de las 32 universidades estatales. Antes del acuerdo, y como se venía estipulando desde 1992 con la ley 30, esas instituciones crecerían solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC o inflación).



Con lo anunciado por Duque, para el año 2019, además de esos 3 billones, se comprometió a dar el IPC + 3 puntos. "Un punto equivale, según el presupuesto General de la Nación, a 30.000 millones de pesos. En ese sentido, para este año las universidades recibirán recursos frescos por el orden de 99.000 millones de pesos", explicó Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander.



Para el 2020 y hasta el 2022, el Gobierno se comprometió también a ofrecer el IPC + 4 puntos. Eso quiere decir, según Díaz, que en el 2020 las universidades recibirán 210.000 millones; en 2021, 330.000 millones; y en 2022, 450.000 millones. En total, el Gobierno destinará 1,1 billones de pesos para funcionamiento durante el cuatrenio.



Así mismo, las instituciones educativas públicas (universidades e institutos técnicos y tecnológicos estatales) recibirán 300.000 millones por año durante el período

presidencial, para un total de 1,2 billones de pesos para inversión. Este recurso, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE), se incrementó en más de cuatro veces en relación con la adición anunciada hace pocos días.



"Pero también se logró que se mantuviera para inversión lo que ya había ofertado Duque públicamente por regalías. Como las regalías se planifican por dos periodos de tiempo, entonces para 2019 y 2020, se sostiene que se va a dar 1 billón de pesos para inversión en infraestructura. En total, podríamos decir que para inversión tenemos garantizados 2,2 billones de pesos", puntualizó el rector de la Universidad Industrial de Santander.



En el marco del acuerdo también se incorporarán al presupuesto de las universidades los recursos de los excedentes de las cooperativas que determinó la Reforma Tributaria en su artículo 142, por una cifra cercana a los 280.000 millones.

¿Se soluciona la crisis?

Expertos plantean que los recursos otorgados por el presidente Duque solucionan la crisis en el corto plazo, pero señalan que es necesario crear una política de Estado que permita, por ejemplo, modificar la Ley 30, que según los rectores, los ha mantenido "congelados" desde hace varios años.



Con los recursos planteados, Jairo Miguel Torres, presidente del SUE, señaló que si bien existe un avance importante, todavía "no resuelve la crisis en un 100 por ciento". Reconoció que "hay voluntad política", pero que es necesario seguir trabajando para encontrar una salida a largo plazo.



"Desde el año 92 no nos habían subido más puntos sobre el IPC. Lo prometido el 26 de octubre en un gran paso, sin embargo es necesario construir políticas de Estado y de largo aliento para, por ejemplo, modificar la Ley 30 y así lograr mantener el IPC + cuatro puntos después de este Gobierno", indicó Torres.



Ángel Pérez Martínez, profesor y asesor en educación, reconoció que el acuerdo es un aumento de recursos significativo; sin embargo, "solo se concentra en resolver los gastos básicos de financiamiento".



"El país tiene apenas el 52 por ciento de cobertura en educación superior y yo preveo que en 15 años vamos a crecer al 65 por ciento, y esa plata no está. El país no tiene que ligar su sistema de financiación con la inflación, cuando hay problemas de calidad y cantidad. Lo que hemos visto es que las universidades han resuelto la crisis con recursos propios", indicó Martínez.



Según cifras del SUE, en 2010 habían 927.295 matriculados a instituciones públicas; en 2016 es cifra llegó a 1'194.697.



"Los recursos que prometió Iván Duque están lejos del déficit histórico (3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión), pero sabemos que de un día para otro no se puede solucionar los problemas históricos. Para ello debemos sentarnos a hablar para construir políticas de largo aliento, porque la educación seguirá creciendo", dijo el docente.



Por su parte, Julián de Zubiría, consultor en educación, calificó el acuerdo de "importante, porque representan cerca de 3,5 billones de pesos nuevos que se van a transferir a las universidades públicas". Dice que esta decisión no pudo haber sido posible, sin las movilizaciones estudiantiles.



"El gremio de estudiantes deben sentarse a estudiar detalladamente lo que se acordó con el Gobierno, pues cambia la política respecto a lo que venían haciendo con los dos gobiernos anteriores (...). Pero también hay otros temas que discutir, como la inversión a Colciencias; y que la mitad de los estudiantes no pueden pagar sus créditos del Icetex. Si el Gobierno decide crear una mesa de negociación para hablar de esos temas, invito a los estudiantes a levantar el paro nacional", puntualizó Zubirá.



