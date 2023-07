Ingresar a la universidad pública en Colombia no es fácil y, de hecho, resulta ser toda una odisea para miles de personas. Más de la mitad de quienes se postulan para obtener un cupo en una institución de educación superior oficial no logra ingresar a la universidad, de acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.



Concretamente, el 52 por ciento de los aspirantes a un cupo en estos establecimientos se queda por fuera, determinó el documento, el cual fue elaborado a partir de las cifras oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación.

Los últimos datos publicados en esta plataforma muestran que en 2021, en ambos semestres, hubo un total de 1’117.658 personas que intentaron pasar a una universidad pública. De ellos, 623.018 no fueron admitidos.



“Esto demuestra un problema importante, y es que la oferta de la educación superior pública no es capaz de abarcar la enorme demanda que existe. La gente quiere estudiar, pero muchas veces no lo hace porque el sistema público no tiene los cupos suficientes”, explica el analista en educación Ricardo Rodríguez.



De acuerdo con el informe, las causas de este fenómeno son variadas. Se explica, posiblemente, porque los estudiantes no cuentan con la preparación académica necesaria para acceder a la universidad (lo que supone problemas desde la calidad educativa en la educación básica y media), falta de cupos y de recursos económicos de las instituciones, entre otros.



Lo anterior contrasta con lo que ocurre en el sector privado, donde los admitidos son, por el contrario, el 82 por ciento de los inscritos. “Esto se explica por la naturaleza de los sectores. Las públicas tienen recursos limitados, por ende cuentan con cupos limitados, pero reciben más postulaciones porque es más económico para los estudiantes. En las privadas la lógica es otra, permitiendo aceptar una tasa mayor de aspirantes”, sostiene Rodríguuez.



Si se suman ambos sectores, se tiene que en el país al año unas 720.000 personas que intentan entrar a la universidad no son admitidas.

Admisiones en universidades Foto: LEE Universidad Javeriana

Pero el informe también encontró que 223.000 personas, pese a haber sido admitidas, no se matricularon a primer curso (primer semestre del curso o la carrera). Es decir, que 2 de cada 10 en IES oficiales y 3 de cada 10 en IES privadas.



"Podría haber cupos disponibles que no se están utilizando, posiblemente debido a la falta de preparación o recursos por parte de los estudiantes. Un sistema de información y de admisión más eficiente puede contribuir a ampliar el acceso y la cobertura de la educación superior”, afirmó Luz Karime Abadía, codirectora del LEE Javeriana y una de las investigadoras del informe.



Concretamente, en el sector oficial, la tasa de matriculación de los admitidos es del 82 por ciento, mientras que el del sector privado es del 72. En otras palabras, el mayor filtro en las universidades públicas es el proceso de admisión (donde, en algunos casos como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia los jóvenes deben superar un examen), mientras que en las privadas es el proceso de matrícula, porque muchos se quedan por no poder pagar.



"Es importante generar un sistema de información que permita conectar a aquellos estudiantes que desean y no pueden ingresar a la educación superior con las instituciones que tienen cupos disponibles”, mencionó Gloria Bernal, codirectora del LEE.

¿Más cupos?



Todo esto es relevante por dos motivos: primero, el país cuenta con una tasa de cobertura en educación superior del 53,94 por ciento (un poco menos de la mitad de los jóvenes accede a estos estudios).



Y en segundo lugar, está la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de aumentar la cobertura en 500.000 nuevos cupos para este cuatrienio, la cual ha sido catalogada como ambiciosa, pues ese es el número que las universidades públicas lograron crecer en los últimos 30 años.



Crear nuevos cupos haría que la tasa de admitidos sea más alta, en especial en el sector oficial, por lo que cualquier estrategia por esta vía es bien vista por los diferentes actores involucrados.



Sin embargo, los avances en esta materia han sido insuficientes, de acuerdo con Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE): “En las reuniones que tuvimos sobre la reforma integral a la educación superior, tuvimos la oportunidad de decirle respetuosamente al presidente Petro que hace un año se hizo esta propuesta, el Gobierno ya lleva once meses en el poder y no se ha cerrado ni un cupo nuevo”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN