Solo el 17 % de los estudiantes rurales tiene Internet y computador

De los más de 2’400.000 de estudiantes de colegios rurales del país, solo el 17 por ciento de ellos tiene acceso a Internet y computador, es decir, aproximadamente 408.000 niños. En el caso de municipios rurales dispersos (aquellos con menor densidad poblacional), esta cifra es de apenas el 13 por ciento, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación y el Icfes analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.

Los departamentos donde esta cifra fue más baja son Vaupés (5 por ciento), Amazonas (9 por ciento), Vichada y Guainía (10 por ciento), es decir, regiones del país donde la población es principalmente rural, en contraste con una ciudad como Bogotá donde más de la mitad de los estudiantes de último grado señaló tener tanto Internet como computador (68 por ciento).



Los problemas de conexión a Internet y acceso a computadores en zonas rurales del país se han convertido en una seria dificultad para llevar educación a estas regiones. Estrategias como guías físicas, radio y televisión han sido los mecanismos usados tanto por el Ministerio de Educación como por los mismos docentes para continuar con el proceso. Sin embargo, persisten las dificultades y se temen efectos negativos en materia de deserción y repitencia.



La ministra de Educación, María Victoria Angulo recientemente dio a conocer los resultados de diferentes estrategias que se implementan desde su cartera para poder llegar a esa población: “Tenemos al 57 por ciento del sistema educativo trabajando con guías y materiales entregados con el PAE en Casa. El 25 por ciento usa los canales de radio y televisión del Ministerio y las entidades regionales y un 20 por ciento usa los contenidos del portal Aprende Digital. Todo esto además del trabajo que se realiza con los docentes día a día”.



Pese a esto, continúan los problemas de llevar educación a las regiones apartadas. Desde que la emergencia sanitaria llevó a la suspensión de clases presenciales en todos los colegios del país, la educación virtual y remota por medio de la tecnología se ha convertido en la principal opción para continuar dando clases.



Si bien esta es una alternativa válida que ha permitido garantizar el derecho a la educación de muchos niños y adolescentes del país, también ha implicado una barrera en un país en el que, según el último censo del Dane, solo el 43 por ciento de las personas tienen acceso a Internet móvil o fijo. La situación empeora en las regiones apartadas del país.



Ya a principios de marzo, antes de declararse la emergencia sanitaria, el LEE de la Universidad Javeriana advertía que el 96 por ciento de de los municipios del país no estaban preparados para implementar clases virtuales.



A dos meses del cierre de los colegios y a solo dos semanas de que culmine restricción (que podría ampliarse dependiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud), la situación continúa siendo preocupante.



En diálogo con EL TIEMPO, Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, aseguró que estos problemas se derivan en una consecuencia inmediata, la deserción: “Dado que en el área rural las restricciones tecnológicas son mayores, esto podría llevar a que la deserción pueda ser mucho mayor. Los estudiantes del área rural tienen menos acceso a material de apoyo académico y posibilidades de recibir educación por medio de métodos no presenciales. Además, muchos de ellos podrían desertar debido a que tendrán que ayudar a sus familias en las labores del hogar o del campo, o bien –para los de los últimos grados de bachillerato- en la búsqueda de trabajo para tener ingresos adicionales en sus hogares afectados por la crisis económica”.



Por su parte, el experto en educación Francisco Cajiao señaló que las dificultades en la ruralidad no son solo para quienes reciben clase, sino también para los profesores, quienes no cuentan con los conocimientos para dar clases virtuales: “Aproximadamente solo 30 por ciento de los docentes del país están capacitados en competencias virtuales, y en su mayoría estos se ubican en las grandes ciudades. En el campo, incluso los profesores no tienen acceso a internet o computadores”.



El Ministerio de Educación y las diferentes secretarías del país pusieron en marcha varias estrategias para esto. La primera es la plataforma Aprender Digital, de Colombia Aprende, una herramienta con contenidos educativos para todas las edades escolares.

Gracias a un acuerdo con MinTIC y los operadores móviles se logró que esta plataforma no consuma datos móviles.



En el caso de los menores con problemas de conectividad, se lanzó el programa Tu Profe en Casa, que permite transmitir contenidos educativos en los diferentes canales regionales en todo el país. Una labor similar se desarrolla en las emisoras de RTVC.



Por último, las secretarías de educación, durante la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en casa, junto con los docentes de las instituciones están entregando guías académicas para que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje desde sus hogares, la cual de momento es la estrategia que más cobertura ha alcanzado en estas regiones.



Pero a pesar de todos estos esfuerzos, persisten las dificultades de acceso a la educación. Así lo señaló Lucy Huertas, campesina del municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca:



“La página web por la que tenemos que descargar los contenidos se congestiona mucho y, por otro lado, no tenemos computador y nos toca con el teléfono. Pero el celular no es apto para esto porque la letra es muy pequeña y a los niños de tanto tiempo leyendo así les empieza a doler los ojos y la cabeza”.



Mientra tanto, los profesores se las ingenian para continuar con su labor por todos los medios posibles. Algunos, haciendo uso de redes sociales y correo electrónico (plataformas que consumen relativamente poca red en comparación con las aulas virtuales) y otros caminando grandes distancias, incluso arriesgándose a ser contagiados por el coronavirus, para llevar material pedagógico puerta a puerta.



Todo esto, sin saber siquiera si los menores van a poder realizar las actividades o hacérselas llegar para poder ser evaluados.



En este punto surge otra dificultad, de acuerdo con Cajiao: “Un problema inmediato es el de la calificación. ¿Cómo hace un profesor para evaluar a un niño que no tiene internet o computador? Actualmente lo hacen por las guías físicas que entregan, e incluso reciben trabajos por WhatsApp. ¿Se debe reprobar o aprobar a un niño que no entregó por no tener estos medios?”



Y añadió: “Los docentes, colegios y el mismo Gobierno deben pensar en mecanismos de nivelación al regreso a clase, porque no todos los niños llegarán con el mismo nivel por este problema de acceso”.



Frente a esta preocupación, la ministra Angulo señaló a EL TIEMPO que ya se adelantan alternativas de nivelación para esta población: “Con el Icfes estamos diseñando instrumentos que puedan apoyar a los colegios que nos permitan identificar dónde están los principales retos de aprendizaje y así poder generar estrategias de nivelación y acompañar de esta forma a todos los actores de la comunidad educativa que hacen un gran esfuerzo por adelantar estudio en casa y por preparar los protocolos requeridos para el momento en que se defina el regreso a las aulas”.



La funcionaria agregó: “También es importante tener presente las variaciones que este proceso de evaluación tiene de acuerdo con el momento del año escolar en el que se encuentren los estudiantes. Este definitivamente será un año atípico y por eso no podremos contar solo con los elementos tradicionales para evaluar al igual que lo hacemos siempre”.



