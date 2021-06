Solo el 15,5 % de los estudiantes del país están en alternancia

Al iniciar el año, el sector educativo se enfrentó ante el inmenso reto de reactivar la presencialidad mediante el modelo de alternancia. Sin embargo, al finalizar el mes de mayo, las cifras oficiales de las secretarías de educación del país muestran que este proceso ha sido más lento de lo esperado.



Pese a que el Ministerio de Educación informó que la alternancia ya dio inicio en 95 de las 96 secretarías de educación, en los últimos cinco meses se contabilizan apenas cerca de 1’509.000 estudiantes que han retornado a la presencialidad por medio de este modelo híbrido, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas por el Observatorio de Gestión Educativa de la fundación Empresarios por la Educación.



(Lea también: Cuatro millones de niños no reciben alimentación escolar por bloqueos)

Este número representa apenas el 15,5 por ciento de los 9,7 millones de estudiantes matriculados en instituciones de educación básica y media. De igual manera, solo el 30,4 por ciento de las sedes educativas en Colombia han abierto sus puertas a la presencialidad.



(Además: Colombia supera las 10 millones de vacunas aplicadas contra covid-19)



Cabe recordar que de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, solamente las instituciones que cumplan con las medidas de bioseguridad pueden volver a operar, lo que hace entender que en cerca del 70 por ciento de las sedes no se cumple todavía con estas condiciones.



(Lea también: Sena abre 67.000 cupos para diferentes programas de formación)



Lo anterior lleva a otro punto: la inversión. Para ello, entre julio y noviembre de 2020 Mineducación giró a las secretarías dineros por 400 mil millones de pesos pertenecientes al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Si bien los recursos fueron apropiados en los presupuestos de todas las entidades territoriales, a la fecha solo se ha ejecutado el 43,5 por ciento de estos.

El ritmo de la pandemia, por más preparación y voluntad política, también iba a influir en el ritmo de la alternancia FACEBOOK

TWITTER

Ante esto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló en diálogo con EL TIEMPO: “La inversión de estos dineros es realizada por las secretarías de Educación. Para todos aquellos que no han ejecutado los recursos, el Ministerio y los organismos de control convocan a la diligencia y actuar responsablemente, para que se inviertan con celeridad y permitan que niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas”.



Para Ricardo Alarcón, activista a favor del regreso a clases presenciales, “lo que nos muestran estas cifras son dos realidades: primero, una lentitud en las adecuaciones de las instituciones. Pero también algo que se sabía que era probable que ocurriera: que el ritmo de la pandemia, por más preparación y voluntad política, también iba a influir en el ritmo de la alternancia”.



(Lea también: 7 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad son de estratos 1 y 2)



Y es que precisamente la tercera ola de la pandemia, así como el paro nacional, han llevado no solo a retrasar la apertura de colegios, sino también a suspender el proceso en instituciones que ya habían dado inicio a la alternancia.



Caso destacado el de Bogotá, que suspendió la alternancia entre el 25 de abril y el 10 de mayo a causa de la difícil situación sanitaria. Sin embargo, en otras regiones del país estos cierres han sido más prolongados, algunos con una duración de hasta dos meses. Es más, algunas secretarías todavía no tienen fecha para el regreso a clases.



Tal es el caso de Bucaramanga, donde se suspendió la alternancia desde el 5 de abril, y de acuerdo con la alcaldía de la ciudad, se reanudará hasta el próximo 6 de julio, con lo que la suspensión sería de tres meses.



(Lea también: Cómo hacer un posgrado en Canadá con el Icetex)



En total son 15 las entidades territoriales que ya habían aplicado la alternancia que que actualmente tienen cerradas las escuelas. Entre ellas se encuentran departamentos como Atlántico, Risaralda, y Valle del Cauca, y ciudades como Cartagena, Valledupar y Villavicencio.



Sin embargo, 31 entidades (cerca de la tercera parte) han tenido que frenar en algún momento el modelo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Jóvenes no se identifican con hechos de violencia en medio del paro



- Un año intenso para ser joven en Colombia, confirma encuesta nacional



- Icfes anuncia cambio de fecha para las pruebas Saber 11