Solo el 13,8 % de los niños del país han vuelto a clases presenciales

De acuerdo con los datos del Observatorio de Gestión Educativa de la fundación Empresarios por la Educación, solo el 13,8 por ciento de los niños del país han podido regresar al colegio mediante el modelo de alternancia.



Así lo evidencian los datos recopilados por el observatorio, con información oficial de las diferentes entidades territoriales, a la fecha, de los 9’715.438 estudiantes matriculados, solo 1’340.635 están en alternancia, lo que corresponde a apenas el 13,8 por ciento de la población estudiantil.



Un dato que parece contradictorio si se tiene en cuenta que 93 de las 96 secretarías de educación han iniciado alternancia. Las tres que no lo han hecho son Ciénaga, Lorica e Ipiales.



Lo anterior mostraría que en dos meses, desde el 23 de marzo, el número de estudiantes en alternancia a nivel nacional aumentó en apenas 340.000, un aumento que algunos consideran poco significativo, dado que representa apenas el 3,4 por ciento de los estudiantes del país.



Estas cifras generan preocupación en los sectores a favor del retorno a las aulas. De acuerdo con ellos, son varios puntos los que resultan alarmantes, como el prolongado cierre, lenta ejecución de los recursos destinados a las adecuaciones y el cierre de colegios que ya habían abierto, a causa del tercer pico de la pandemia y las recientes manifestaciones.



Así lo expresó la ex viceministra de Educación, Isabel Segovia, quien dijo: “La mayoría de los niños y jóvenes de Colombia siguen sin poder asistir a los colegios y muchos ya se encuentran completamente desescolarizados (van 15 meses de cierre). Las protestas, como siempre, no consideran las voces de los niños, están más invisibilizados que nunca, y nadie los está representando”.



Y agregó: “Sabemos que no se ha avanzado prácticamente nada en el proceso de apertura en la mayoría de los departamentos del país, que poco se hizo para avanzar mientras se tuvieron cerrados los colegios en las últimas tres semanas y que como van las cosas, la tragedia es cada día peor. Además, ahora encima de todo están cerrando los colegios por causa de los paros”.



Y es que de los 400.000 millones de pesos asignados a las secretarías de educación por parte del Ministerio por medio del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), solo el 37,9 por ciento de ellos han sido ejecutados, a pesar de haber sido asignados desde mediados de 2020.



A esto se suma que de las 93 secretarías que iniciaron alternancia, 18 de ellas actualmente tienen suspendido el proceso, entre otras cosas, por el tercer pico de la pandemia y las manifestaciones.



Entre ellas destacan casos como el de Atlántico y Barranquilla, que cerraron los colegios desde la primera semana de abril, momento en que esta era la región más afectada por el tercer pico. El dato resulta preocupante, entre otras cosas, porque se trata de una de las zonas del país tiene más de 395.000 niños, niñas y adolescentes en edad escolar.



Respecto a las regiones con mejores resultados a la fecha, las secretarías de educación más avanzadas son Guaviare con el 74,8 por ciento de sus estudiantes en alternancia, Valle del Cauca (58,9 %), Apartadó (52,2 %), Envigado (52,1 %) y Medellín (50,9 %).



En contraste las más retrasadas (además de las tres que no han iniciado el proceso) son Magdalena, donde solo está en alternancia el 1,2 por ciento de los estudiantes, Santa Marta (1,4 %) y Soledad (1,5 %).

Anuncian pliego de exigencias

Ante estas cifras, el movimiento #LaEducaciónPresencialEsVital, conformado por sectores académicos, defensores de los derechos de la niñez y políticos a favor de volver a las aulas bajo el modelo de alternancia, anunció que se suman a las movilizaciones.



“El Estado colombiano debe volcarse a evitar las graves consecuencias de la crisis sanitaria para los niños y adolescentes del país. Por primera vez en la historia, ellos deben sentir que sí son la prioridad”, señaló el colectivo.



Para ello, se emitió un pliego de exigencias con los siguientes puntos:



- Cuanto antes, la definición de un cronograma claro y público del plan de reapertura y el retorno urgente a la presencialidad de todos los niños del país.



- La puesta en marcha de un plan de acción contundente para revertir la deserción, con estrategias que aseguren el inmediato retorno y la permanencia de la niñez y adolescencia a sus espacios de cuidado y educación.



- Una política para la recuperación de pérdidas de aprendizajes y de bienestar, y aumento de brechas que han resultado de la desconexión de alumnos y familias con sus profesores y cuidadores.



- La reactivación inmediata de los servicios de protección, nutrición, vacunación y seguimiento al crecimiento y desarrollo, priorizando a la niñez en condición de vulnerabilidad (como lo muestra el Dane, son más del 40 por ciento de la población infantil).



- Un compromiso con la presentación de cifras, transparente, inmediata y permanente, que permita la evaluación y toma oportuna de decisiones para devolver a la niñez sus espacios de cuidado, juego y educación. El compromiso debe cubrir tanto a la educación preescolar, básica y media, como a la primera infancia, donde es dramática la absoluta ausencia de información.



REDACCIÓN EDUCACIÓN