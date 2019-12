¿Es usted profesor? Esta plataforma le ayudará a conseguir trabajo

El Ministerio de Educación Nacional con el fin de mejorar la calidad de educación que reciben todos los niños y jóvenes en el país desarrolló una plataforma llamada 'Sistema Maestro', que permite seleccionar a los profesores por sus méritos y experiencia, promoviendo así la participación de los aspirantes, su permanencia en el lugar y facilitando la agilización de los procesos de vinculación.

La plataforma cuenta con georeferenciación para las vacantes, lo que permite que los postulantes conozcan con antelación en que parte del país prestarían su servicio y así se logre que ellos tengan un mayor tiempo de permanencia en el lugar.



Quiénes estén interesados en postularse deberán subir los documentos que acrediten sus estudios y experiencia a la plataforma para garantizar la transparencia y agilidad del proceso.



La plataforma, según explica el Ministerio de Educación, facilitará la contratación transitoria de profesores en el país. "Es para llenar un cargo provisional mientras sale el concurso y así entran a hacer su carrera docente", explica Constanza Alarcón, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media.

La plataforma cuenta con una georeferenciación de las vacantes, lo que permite que los postulantes conozcan con antelación en que parte del país prestarían su servicio

Las Entidades Territoriales Certificadas contarán con la opción de tres aspirantes por cada vacante ofertada, y si es necesario solicitarán un proceso de entrevista y prueba de competencias para seleccionar al candidato más apto.



De acuerdo con el Ministerio, el puntaje más alto lo tendrán los docentes de acuerdo con las tablas de ponderación establecidas: "la urbana, la rural (prioriza los años de experiencia en la zona y permite aplicar equivalencias por la experiencia docente) y la de difícil acceso (prioriza los años de experiencia en la zona, permite aplicar equivalencias por la experiencia docente y el arraigo territorial)".



"Esto es un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación y las Entidades Territoriales. El Mineducación administra la plataforma y genera las condiciones para que cada Entidad Territorial, de acuerdo con su necesidad, defina qué maestros necesita y en qué plazas. A través de la plataforma el proceso más ágil y transparente", agrega Alarcón.



La viceministra dice, además, que con esta plataforma se solucionará una queja recurrente entre los maestros. "Los docentes que llegan a las zonas rurales no las conocen. No es lo mismo ser profesor de una gran urbe a irse a trabajar en sitios en donde las distancias, las condiciones de las familias y de los niños son diferentes. La idea es que con esta plataforma se responda a esas necesidades y se evite la deserción de los docentes".



Se estima que un 70 por ciento de las vacantes terminaban siendo rechazadas porque los docentes "no estaban satisfechos".

La importancia de valorar el mérito de los aspirantes con criterios diferenciados, según la ubicación de las vacantes, dando igualdad de oportunidades a los aspirantes

Con el fin de verificar la efectividad de las tablas, el ministerio de Educación en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos realizó una prueba piloto en Boyacá y Arauca donde ofertaron 180 vacantes y a las que se presentaron 1.700 aspirantes. El 75 por ciento de los docentes seleccionados son de la zona.



Estos resultados de acuerdo con el Ministerio de Educación, evidencian "la importancia de valorar el mérito de los aspirantes con criterios diferenciados, según la ubicación de las vacantes, dando igualdad de oportunidades a los aspirantes".



La plataforma estará habilitada desde este viernes 27 de diciembre a través de este enlace: https://bit.ly/2ZtBefU



