Sindicatos y estudiantes convocan a más movilizaciones este miércoles

Pese a que los sindicatos, profesores y estudiantes se reunieron en la mañana de este martes con el presidente Iván Duque en el marco del Diálogo Nacional, el comité de paro ratificó que las movilizaciones sociales se mantendrán en el país.

Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, explicó que el comité de paro busca un diálogo específico con el Gobierno y no quiere ser incluído dentro de la conversación nacional.



Además, señaló que durante la reunión con el presidente Duque se radicó un pliego de estudiantes.



"Nosotros no nos levantamos de la mesa de diálogo con el Gobierno, simplemente nuestro tiempo se terminó", explica Orjuela.





En el pliego de condiciones, se contempla, según el líder sindical, "el retiro del proyecto de ley de la Reforma Tributaria, la derogatoria inmediata del decreto de creación del holding financiero, la disolución del Esmad y la depuración de la Policía Nacional, a quienes nosotros consideramos responsables de ese acto criminal que se ha cometido con el joven Dilan Cruz", continúa.



Los estudiantes universitarios, entre tanto, continúan exigiendo el cumplimiento total de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en el 2018.



"El punto principal que está planteado a nombre del movimiento estudiantil en el pliego tiene que ver con la exigencia del cumplimiento pleno de los acuerdos pactados y la garantía del derecho a la protesta (...). Lo que pasó con Dilan no es un acto aislado, pues es evidente que hay una decisión del Gobierno por reprimir el derecho constitucional de la protesta", advierte la jóven.





Pedraza, al igual que el presidente de la Cut, insiste en que el "Gobierno Nacional quiere desconocer el comité nacional de paro como el interlocutor para señalar estás peticiones que hemos planteado".





El comité del paro explicó que el Gobierno Nacional "tomó nota de las peticiones" y será el presidente Duque quien decidirá si "acepta la dinámica de una interlocución Gobierno y comité de paro, separada absolutamente del diálogo nacional".





"Hoy (martes) estamos convocando a cacerolazo al mediodía y en horas de la noche. Mañana (miércoles) habrá paro nacional durante todo el día", agregó Diógenes Orjuela, añadiendo que el cese de actividades es en homenaje a Dilan Cruz.