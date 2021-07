Siguen denuncias por colegios sin las condiciones de bioseguridad

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha venido reportando a través de su perfil @Fecode en la red social Twitter, las instituciones educativas que aún no cumplen con los protocolos y las adecuaciones necesarias para el regreso seguro a clases.



Ante esto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha informado que la mayor parte de las instituciones del país se encuentran en condiciones óptimas para garantizar la prestación del servicio presencial con las medidas de bioseguridad, mientras que es necesario hacer adecuaciones en el resto de colegios, como el acceso a agua.



Esta es la IE de San Isidro, Altos del Rosario, Bolivar. Sin agua, sin lavamanos, las baterías sanitarias dañadas. Sufrió varios robos durante la cuarenta, no tiene personal de servicios generales ni vigilantes, aún así quieren obligar la presencialidad sin adecuaciones.

En diálogo con este diario, Nelson Alarcón, expresidente y directivo de Fecode, señaló que el 25 por ciento de las 43.800 sedes educativas del sector oficial no tienen acceso a agua, un recurso indispensable para cumplir con los protocolos de bioseguridad que, si bien fueron simplificados con la resolución 777 del Ministerio de Salud, mantienen la recomendación del lavado constante de las manos y la desinfección de los entornos educativos, para reducir el riesgo de propagación del covid-19.



Por su parte, la ministra reportó desde el pasado 6 de julio que “hoy reiniciamos la jornada escolar en el país. A nivel nacional, alrededor de un 15 por ciento de las instituciones requieren en estas semanas terminar los mejoramientos. Por su parte, el 85 por ciento de las sedes educativas ya se encuentra en condiciones”.

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Octavio Mendoza Durán, corregimiento de Cuatro Vientos, en El Paso, Cesar.

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Octavio Mendoza Durán, corregimiento de Cuatro Vientos, en El Paso, Cesar.

Así, con esta evidencia, afirmó la Secretaría de Educación Departamental que sí hay condiciones para retornar. Adecuaciones aún no hay.

En Bogotá, por ejemplo, algunas instituciones educativas públicas no cuentan con ventilación cruzada; hay otras que si tienen lavamanos no tienen agua, asegura Andrea Sandino, miembro de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).



“A una semana de reapertura tenemos bastantes complicaciones porque no están dadas las condiciones de bioseguridad, de infraestructura en los colegios -dice Sandino-. Hay aglomeración a la entrada y la salida de los colegios, durante el descanso, ya que el aforo es el 100 por ciento cuando sabemos que las instalaciones y los salones de clases no permiten el metro de distancia. Además algunos lavamanos no funcionan porque tenemos instituciones sin agua potable en la ciudad”.

En Chocó, las deficientes condiciones de infraestructura en las instituciones educativas del departamento están propiciando un ambiente de contagios de Covid-19 a docentes y estudiantes. Confirman 3 casos positivos de compañeros en la IE Atrato, en Lloró.

