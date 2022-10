La primera infancia será tema de conversación esta semana. Expertos nacionales e internacionales y representantes de los sectores público, privado y fundacional se reunirán en Bogotá en la Cumbre de Aliados-Juntos por la Primera Infancia, su propósito es revisar la situación de niñas y niños menores de 6 años y definir cómo conseguir que todos tengan atención integral de calidad.

Expertos internacionales participarán en la cumbre para dar sus aportes. EL TIEMPO tuvo la posibilidad de conversar de manera anticipada con Sharon Lynn Kagan.



Kagan es profesora de las universidades de Columbia y Yale en Primera Infancia y Política Familiar, ha asesorado a más de 90 gobiernos en políticas para la primera infancia y orientó entre 2014 y 2017 al Ministerio de Educación de Colombia y la Universidad de los Andes en el diseño de la Medición de la Calidad de la Educación Inicial (IMCEIC).

Facebook Twitter Linkedin

Sharon Lynn Kagan. Foto: Yale School of Medicine

Es considerada una pionera en mostrar y apoyar la importancia de tener políticas públicas para el desarrollo infantil temprano, llegó a esto porque sus padres fueron activistas de los derechos civiles y aprendió desde pequeña que las políticas públicas son la mejor manera de impactar a un gran número de personas.



“¿Por qué la primera infancia?, porque todo lo que nos pasa como seres humanos se forma en esos primeros años de vida y es importante intervenir en ese momento de la vida como sociedad”, señala.



Asegura que el gobierno debe involucrarse de dos maneras en la atención integral para la primera infancia: provisión de recursos para todos los niños y supervisión y liderazgo poniendo siempre la calidad como la piedra angular de lo que haga.

Hace casi 30 años, le dijo a The New York Times que se subestima el trabajo que tienen madres y padres, que es de tiempo, dedicación, persistencia, tenacidad y coraje. Por ello consideraba importante que ellos y cualquier persona deben formarse en desarrollo infantil ¿Sigue pensando lo mismo?



Sí, el trabajo más importante que tenemos en la vida es nuestro trabajo como papás y es el que más requiere preparación. Estudiamos para ser profesionales, obtener una licencia de conducir, hacer todo tipo de cosas, pero en general sabemos muy poco sobre el desarrollo de la primera infancia. Me encantaría que todos los estudiantes de secundaria en el mundo tuvieran un curso sobre desarrollo de la primera infancia en el que se abordaran las etapas del desarrollo y lo que realmente significa ser padre. Este no es un término frívolo, es algo demasiado importante.

¿Cómo debe ser la educación en la primera infancia y por qué es tan importante?



Todos los teóricos del aprendizaje dicen que algo mágico le ocurre a nuestro organismo humano alrededor de los 7 u 8 años, no importa si hablamos de Piaget o cualquier teórico del aprendizaje, el cambio está en que los niños pequeños aprenden haciendo, aprenden con sus manos. Se tiende a pensar que los niños aprenden de manera linear como una gráfica de una diagonal, empiezan abajo y van subiendo a la cima, pero los niños pequeños no aprenden de esa manera, aprenden en círculos. Ellos repiten y luego de esto sí suben al siguiente nivel.



Lo que importa es que los niños pequeños requieren de repeticiones, no aprenden con matemáticas, historia o ciencias, ellos aprenden jugando en el suelo, plantando semillas y armando cosas con sus amigos. Por eso es importante que creemos ambientes donde los niños puedan aprender de manera natural.

Te daré un ejemplo. Si tienes un niño pequeño y quieres leerle una historia, normalmente hasta la edad de los 3 o 4 años quiere que le leas la misma historia una y otra vez, porque les gusta la repetición, ese es el aprendizaje circular. Cuando llega a los 5 años, el niño te dirá: ‘ya no quiero esa historia, ya la leíste antes, es aburrida. Quiero algo nuevo’. Una vez se familiarizan o se conectan con algo ellos tienden a procesarlo mejor. Así que el desarrollo de la primera infancia debe ser integral y debe estar enfocado en el aprendizaje experimental.

¿Qué piensa de las evaluaciones a niños de primera infancia y de la pérdida de año?



Hay muchos tipos de mediciones para los niños pequeños y algunas veces se usan para cosas poco sabias, como ponerles etiquetas o mantenerlos en un grado. Las buenas mediciones son las que reconocen que aprenden de esta manera episódica-repetitiva. Las mediciones no deben hacerse en contextos diferentes a los que los niños están acostumbrados o con extraños que se sientan en escritorios.

En cuanto a reprobaciones, si hiciéramos nuestro trabajo de la manera correcta no habría casos de este tipo en los que los niños reprueban un curso. De hecho, en países con muy buenos sistemas de educación esto no ocurre porque se individualiza el aprendizaje y se toma a cada niño en cada grado para llevarlo tan lejos como puede. En ese punto es donde entran en juego los buenos diagnósticos y las mediciones. Deberíamos monitorear el comportamiento y el aprendizaje de los niños de manera regular.

En su estudio Early Advantage señala que las políticas y prácticas que buscan ampliar o mejorar los servicios para los niños pequeños deben ser desarrolladas, pensadas e implementadas entendiendo el contexto social, político, económico e histórico. En el caso de Colombia, que sigue en la implementación del Acuerdo de Paz, tiene una desigualdad social muy alta, problemas económicos y un nuevo gobierno ¿cómo lograr ese equilibrio para dar la atención integral a todos los niños en primera infancia?



Esta es la pregunta más importante y la más difícil de responder porque tenemos dos objetivos: proveer excelentes servicios con una gran calidad y ser equitativos asegurando el acceso a todos los niños, particularmente a los que tienen limitaciones en el acceso a los servicios, como aquellos que viven en las zonas rurales y que han sido afectados por el conflicto. Así que la realidad es que el apoyo del gobierno es clave. Se necesita una iniciativa gubernamental de grandes proporciones que balanceé la calidad y la equidad de manera tal que podamos asegurar que los niños que necesitan los servicios tengan acceso a estos.

En Colombia hay varios retos. El primero es invertir en programas para los niños en primera infancia a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o dando servicios directos. El segundo es prestar la misma atención a la preparación de las personas que trabajan con los niños. La calidad de cualquier institución depende de las personas que trabajan allí, por eso en Colombia además de ese enfoque en la calidad y en la equidad, se necesita infraestructura y personal bien entrenado bajo estándares de alta calidad.



Ángela Constanza Jerez

Especial para EL TIEMPO