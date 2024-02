Shakira: ¿dónde están específicamente los colegios de Pies Descalzos en Colombia?

Shakira no sólo es valorada por su increíble éxito en la industria musical, con decenas de canciones populares, recitales repletos y premios prestigiosos, sino también por su perfil solidario. Es que la cantante colombiana es la creadora de la Fundación Pies Descalzos, que brinda educación a miles de niños colombianos y que incluso fundó colegios en todo el país. Estos se encuentran en varias ciudades.

Todo comenzó en 1997, cuando la artista decidió abrir la Fundación Pies Descalzos, nombre que hizo homenaje a su primer gran éxito internacional, el disco Pies Descalzos (1995). Su objetivo era que todos los jóvenes, especialmente aquellos vulnerables y sumergidos en la pobreza, pudieran acceder al sistema educativo para estudiar.

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, expresó Shakira.

¿Dónde están los colegios de Pies Descalzos?

La primera institución educativa Pies Descalzos fue construida en 2008 en La Playa, Barranquilla. También en la zona de Barranquilla, pero en el barrio El Bosque, se inauguró en septiembre de 2023 un nuevo colegio. Durante el acto de apertura, la cantante destacó la importancia de “construir un mejor presente y un futuro brillante como se lo merecen los niños colombianos”

Shakira, fundadora de Pies Descalzos. Foto: Instagram @fpiesdescalzos

En 2014, Pies Descalzos abrió su pimer colegio en Cartagena, más precisamente en la Loma del Peyé. Además, en Quibdó, una de las zonas que más ayuda recibe, se construyó la sede María Bershmans, de la Institución Educativa Antonio Ricaurte -INTAR.

Pies Descalzos también se focaliza en el departamento de La Guajira. Allí entregaron en 2022 una nueva construcción al municipio de Manaure: la granja educativa Kanewuakat. Además, se están realizando otros 27 espacios educativos en esa área.

Según contó Patricia Sierra, directora de la Fundación Pies Descalzos, en una entrevista con Forbes Colombia, está por terminarse un colegio de 6.200 metros cuadrados en Tibú, en la zona de El Catatumbo. También se está construyendo otra escuela en Villas de San Pablo, Barranquilla, que estará lista para 2024 y que tendrá una capacidad de 960 estudiantes.

En tanto, en La Guajira serán inaugurados 27 espacios educativos dispersos en zonas rurales como Maicao, Manaure y Albania. Asimismo, se iniciaron proyectos en Cartagena, donde se edificará la Institución Educativa Villa de Aranjuez y el Colegio Ciudad Bicentenario, y en Quibdó, donde ya inauguraron en 2005 la sede María Bershmans, de la Institución Educativa Antonio Ricaurte -INTAR.