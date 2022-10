Un plan de condonación de la deuda de los usuarios de Ser Pilo Paga. Este es el más reciente anuncio realizado por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien, con esta medida, busca beneficiar a unos 3.000 jóvenes de manera inicial.



Y es que este programa, que otorgaba 'créditos beca' (créditos condonables bajo ciertas condiciones) a estudiantes con los mejores resultados de Pruebas Saber 11 para que ingresaran a la universidad, terminó siendo un dolor de cabeza para algunos de los usuarios.

Si bien estos programas ayudaron a muchos a cursar sus estudios sin pagar, para otros que, por alguna razón cambiaron de carrera o se retiraron de la universidad, se ha convertido en una deuda imposible de pagar.



Esto se debe a que, dentro de las condiciones iniciales de este beneficio se establecía que el joven tenía que terminar sus estudios en la carrera inscrita. Pese a ello, como le puede ocurrir con cualquier persona, hubo quienes por alguna razón desertaron de sus estudios, algunos que decidieron suspenderlos, o hay quienes simplemente cambiaron de carrera, pero quedaron con esa obligación financiera.



Ante ello, se pasó a cobrarles el monto de lo prestado por no cumplir con las condiciones pactadas. Esto ha sido criticado por los jóvenes, quienes consideran esto injusto porque muchas veces se dio por situaciones que se les salen de las manos, o no consideran adecuado que se les cobre por un beneficio que se ganaron por su buen nivel académico.



Ante esta situación, el ministro Gaviria señaló: "Ya tenemos un reglamento casi listo para ayudar con condonaciones a más de 3.000 estudiantes de Ser Pilo Paga que no pudieron terminar sus programas pero siguen estudiando. Muchos tuvieron que retirarse por algún motivo y hoy están en otras carreras o en otra institución, pero se les está cobrando un valor muy alto”.



De acuerdo con el funcionario, el diseño de este modelo, aunque ayudó a mejorar el acceso a la educación superior, se quedó corto en el componente social, en garantizar que efectivamente se garantizara que los estudiantes se graduaran.



De acuerdo con el Ministro, esta sería solo la primera etapa "porque en total son 5.000 'pilos' a los que se les está cobrando. Vamos a identificar los casos de los otros 2.000 y analizar que alternativas hay para ellos".



Dicho reglamento que permitiría la condonación de estas obligaciones estaría listo a mediados del mes de noviembre.



REDACCIÓN EDUCACIÓN